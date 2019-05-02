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Милиционер, нарушивший ПДД и извинившийся за это, освобожден от должности

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- Оксана Гут
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Сотрудник ОБДД, нарушивший правила дорожного движения на служебной автомашине, освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД КР.

29 апреля в Сети был опубликован видеоролик, где сотрудник ОБДД извиняется перед неизвестным гражданином за совершенное им нарушение правил дорожного движения. А именно - проезд на запрещающий сигнал светофора на служебном автотранспорте марки "Мерседес-Бенц".

"В целях объективного приятия решения по опубликованному видеоматериалу ГУОБДД МВД КР провело служебное расследование. По его результатам за нарушение требований Дисциплинарного Устава ОВД КР и Кодекса профессиональной этики сотрудника ОВД КР сотрудник ОБДД Ш.Н. освобожден от занимаемой должности", - говорится в сообщении ГУОБДД.

Как ранее сообщалось, видео было снято в Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/378196
Теги:
Иссык-Кульская область, наказание, нарушения, ПДД, Кыргызстан, ГУОБДД
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