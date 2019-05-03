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Ученые и педагоги обсудили, как сделать жизнь в школах безопасней

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- Оксана Гут
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27 апреля на базе Кыргызского Государственного Университета имени И. Арабаева состоялось заседание Учебно-методического объединения при МОН КР по направлению "Педагогическое образование". В нем приняли участие представители КГУ им. Арабаева, Ошского государственного университета и Международного университета Кыргызстана.

В ходе работы представители ведущих вузов Кыргызстана обсудили новую компетентностную модель выпускника. Она разработана с учетом вопросов безопасности образовательной среды по инициативе проекта "Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в Кыргызской Республике".

В рамках встречи прошло обсуждение следующих вопросов:

• Стандарты среднего профессионального образования;

• Изменения Стандарта высшего профессионального образования;

• Организация и проведение педагогической практики;

• Компетентностная модель выпускника педагогических специальностей с учетом организации безопасной образовательной среды;

• Видение и структура учебно-методического комплекса по вопросам организации безопасной образовательной среды с учетом компетентностной модели выпускника;

• Публикации по вопросам организации безопасной образовательной среды.

Решение этих вопросов поможет четче формировать политику Высшего образования в стране и доработать ряд стандартов нового поколения, с введением принципов безопасности образовательной среды и сделает жизнь в школах более безопасной.

Проект "Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в Кыргызской Республике" реализуется Фондом им. К. Аденауэра и ЭД "БИОМ" в партнерстве с Министерством образования и науки Кыргызской Республики при финансовой поддержке Европейского Союза.


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URL: https://www.vb.kg/378198
Теги:
вуз, образование, школа, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, Министерство образования
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Комментарии
Замир
03.05.2019, 11:52

Среди школьников побольше проводите культурные мероприятия. (танцы, песьни)

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