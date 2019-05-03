В Кыргызстане на 10-15% подорожает бензин и дизель

В Кыргызстане ожидается очередное подорожание бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров КР. Подорожание связано с ростом оптовых цен на российских нефтеперерабатывающих заводах.

- Увеличение стоимости ГСМ на российских заводах по оптовым контрактам на май по сравнению с январем текущего года составило от 10 до 32%. Росту цен в России способствовала активизация спроса на топливо в связи с сезонным увеличением уровня его потребления, - сообщает Ассоциация.

Кроме того, с начала года на мировом рынке нефтепродуктов рост цен составил 30%.

Ассоциация нефтетрейдеров предупреждает, что существует угроза дестабилизации рынка ГСМ в Кыргызстане. Это связано с нелегальным ввозом на территорию республики более дешевого бензина из Казахстана.

- По оценкам экспертов, общий объем нелегального импорта ГСМ в республику достигает 300-350 тысяч тонн ежегодно, что составляет около порядка 25-30% всего объема рынка Кыргызской Республики. При этом, государственный бюджет страны недополучает порядка 3 млрд. сом в год, - говорится в сообщении Ассоциации.

В Ассоциации уверены, что для стабилизации ситуации необходимо подписать договор с Казахстаном о беспошлинных поставках топлива в Кыргызстан. Власти Кыргызстана с июля прошлого года ведут переговоры с представителями соседней республики, однако договор пока не подписан.

Отметим, более 90% ГСМ в Кыргызстан поступает из России по договору о беспошлинных поставках. С начала года наблюдалось снижение стоимости горючего. С января бензин подешевел на 2-3 сома, дизель – на 1 сом.