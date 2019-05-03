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Национальный банк КР проводит аукцион по продаже коллекционных монет

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Национальный банк Кыргызской Республики 7 мая 2019 года проводит аукцион по продаже коллекционных монет, приуроченный к дню введения национальной валюты.

Участником аукциона может стать любое физическое или юридическое лицо. Расчеты производятся наличным и безналичным платежом. Участие в аукционе беззалоговое.

Аукцион состоится в 16.00 часов по адресу: г. Бишкек, ул.Абдрахманова, 196, здание Кыргызского Национального музея изобразительных искусств им. Г.Айтиева.

На аукцион будут выставлены следующие монеты:

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 669219, 669231 Отдел кассовых операций Управления денежной наличности.


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URL: https://www.vb.kg/378201
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