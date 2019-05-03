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Гражданка Мальдив стала жертвой бишкекских преступников

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- ВБ
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25 февраля 2019 года с письменным заявлением в УВД Свердловского района г.Бишкек обратилась гражданка Республики Мальдивы А.Х., о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 25.02.2019 года примерно в 11:00 часов находясь в маршрутном такси №227 в районе улицы Шопокова возле ТЦ "ГУМ Чынар" с кармана ее куртки тайно похитили мобильный телефон марки "Мейзу" стоимостью 250 долларов США, после чего скрылись в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП в УВД Свердловского района г. Бишкек и было начато досудебное производство по ст. 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками оперативно-поискового отдела СКМ ГУВД г.Бишкек был задержан подозреваемый З.Э., 1990 года рождения.

4 апреля 2019 года с письменным заявлением в УВД Свердловского района г.Бишкек обратилась гражданка Т.А. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 04.04.2019 года примерно в 10:00 часов находясь в маршрутном такси №269 с кармана ее куртки тайно похитили мобильный телефон марки "Редми" стоимостью 12 000 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района г.Бишкек и было начато досудебное производство по ст. 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками оперативно-поискового отдела СКМ ГУВД г.Бишкек был задержан подозреваемый С.Т., 1976 года рождения.

23 апреля 2019 года с письменным заявлением в УВД Свердловского района г.Бишкек обратилась гражданка Д.А. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 23.04.2019 года примерно в 18:30 часов на пересечении улиц Киевского и М.Гвардии г.Бишкек, находясь в маршрутном такси №103 с кармана ее куртки тайно похитили мобильный телефон марки "Редми" стоимостью 9500 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района г.Бишкек и было начато досудебное производство по ст. 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

За совершение данного преступления, в ходе поисковых мероприятий сотрудниками оперативно-поискового отдела СКМ ГУВД г.Бишкек был задержан подозреваемый М.У., 1981 года рождения.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных по другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/378203
Теги:
ГУВД, кража, Бишкек, общественный транспорт
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