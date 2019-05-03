Собирать деньги на проведение последнего звонка запрещено!

Приказом за подписью министра директорам и учителям школ республики запрещены прием подарков и сбор денежных средств на проведение Последнего звонка. Также запрещена организация мероприятий с участием выпускников в развлекательных заведениях, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Начальникам городских и районных управлений образования поручено организовать круглосуточные дежурства ответственных работников в этот день, исключить использование огнеопасных, трамвоопасных фейерверков и других устройств, представляющих опасность жизни и здоровью выпускников.

За неисполнение данного приказа будут приняты меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителей общеобразовательных организаций, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Последний звонок пройдет во всех школах Кыргызской Республики в 9.00 25 мая 2019 года.