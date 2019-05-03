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Собирать деньги на проведение последнего звонка запрещено!

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- ВБ
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Приказом за подписью министра директорам и учителям школ республики запрещены прием подарков и сбор денежных средств на проведение Последнего звонка. Также запрещена организация мероприятий с участием выпускников в развлекательных заведениях, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Начальникам городских и районных управлений образования поручено организовать круглосуточные дежурства ответственных работников в этот день, исключить использование огнеопасных, трамвоопасных фейерверков и других устройств, представляющих опасность жизни и здоровью выпускников.

За неисполнение данного приказа будут приняты меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителей общеобразовательных организаций, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Последний звонок пройдет во всех школах Кыргызской Республики в 9.00 25 мая 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/378205
Теги:
Министерство образования, поборы, школа, Кыргызстан, Последний звонок
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Комментарии
Али
03.05.2019, 11:39

Очень даже правильно. А то понимаешь ли заказывают платья за 15000 сомов, которые потом так и останутся в шкафу, а сколько пришлось родителям копить эти деньги, они не задумываются.  Потом вот эти гулянки до утра. Рано еще гулять. Собрались днем, сфотались, поели пиццы и разбежались. Все. 

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