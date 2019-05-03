Погода
$ 69.78 - 69.91
€ 77.80 - 78.67

Из президентского фонда ветеранам ВОВ выделят 7 млн сомов

133  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также отдавая дань глубокого уважения гражданам Кыргызской Республики, внесшим неоценимый вклад в великую Победу, из резервного фонда Президента Кыргызской Республики выделено 7 091 000 (семь миллионов девяносто одна тысяча) сомов на выплату единовременного денежного пособия в размере 20 000 сомов следующим категориям ветеранов Великой Отечественной войны:

- инвалидам Великой Отечественной войны;

- участникам Великой Отечественной войны;

- лицам из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинград в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

По состоянию на 20 апреля 2019 года в Кыргызской Республике проживают 350 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них:

89 - инвалиды Великой Отечественной войны;

220 - участники Великой Отечественной войны;

17 - лица из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

24 - лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинград в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Справочно:

Указом Президента Кыргызской Республики от 13 ноября 2009 года с 1 января 2010 года выплачивается ежемесячная денежная компенсация взамен льгот ветеранам Великой Отечественной войны в размере 7000 сомов в месяц.

Указом Президента Кыргызской Республики от 28 января 2010 года "Об установлении пожизненной стипендии Президента Кыргызской Республики, ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" с 1 января 2010 года выплачивается пожизненная стипендия Президента ветеранам Великой Отечественной войны. Размер стипендии составляет 10000 сомов в месяц.

Кроме денежной компенсации взамен льгот и стипендии Президента, ветераны в ВОВ ежемесячно получают пенсии.

Ежегодно Правительством Кыргызской Республики к дню Победы выплачивается единовременная денежное пособие ветеранам ВОВ в размере 15000 сомов.

В 2019 году мэрия г. Бишкек ко дню Победы ветеранам в ВОВ выплатил единовременное денежное пособие в размере 15000 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378210
Теги:
ветераны, ВОВ, президент, День Победы, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
сания
03.05.2019, 14:14

наш президент! молодец,так держать!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  