Из президентского фонда ветеранам ВОВ выделят 7 млн сомов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также отдавая дань глубокого уважения гражданам Кыргызской Республики, внесшим неоценимый вклад в великую Победу, из резервного фонда Президента Кыргызской Республики выделено 7 091 000 (семь миллионов девяносто одна тысяча) сомов на выплату единовременного денежного пособия в размере 20 000 сомов следующим категориям ветеранов Великой Отечественной войны:

- инвалидам Великой Отечественной войны;

- участникам Великой Отечественной войны;

- лицам из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинград в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

По состоянию на 20 апреля 2019 года в Кыргызской Республике проживают 350 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них:

89 - инвалиды Великой Отечественной войны;

220 - участники Великой Отечественной войны;

17 - лица из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

24 - лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинград в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Справочно:

Указом Президента Кыргызской Республики от 13 ноября 2009 года с 1 января 2010 года выплачивается ежемесячная денежная компенсация взамен льгот ветеранам Великой Отечественной войны в размере 7000 сомов в месяц.

Указом Президента Кыргызской Республики от 28 января 2010 года "Об установлении пожизненной стипендии Президента Кыргызской Республики, ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" с 1 января 2010 года выплачивается пожизненная стипендия Президента ветеранам Великой Отечественной войны. Размер стипендии составляет 10000 сомов в месяц.

Кроме денежной компенсации взамен льгот и стипендии Президента, ветераны в ВОВ ежемесячно получают пенсии.

Ежегодно Правительством Кыргызской Республики к дню Победы выплачивается единовременная денежное пособие ветеранам ВОВ в размере 15000 сомов.

В 2019 году мэрия г. Бишкек ко дню Победы ветеранам в ВОВ выплатил единовременное денежное пособие в размере 15000 сомов.