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Задержаны врачи, причастные к освобождению Батукаева

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- Екатерина Улитина
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Задержаны врачи, которые ставили диагноз о смертельной болезни криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом VB.KG сообщили источники.

Задержание, по их данным, произошло несколько дней назад, суд уже избрал для них меру пресечения.

Один из задержанных - известный онколог, работающий в детском отделении Центра онкологии и гематологии Эмиль Макимбетов.

В пресс-службе МВД подтвердили, что по поручению Генеральной прокуратуры следственное управление МВД проводит расследование побега Азиза Батукаева из Кыргызстана. Однако подробности происходящего в интересах следствия не сообщаются.

Напомним, Нарынский городской суд в 2013 году освободил осужденного на 20 лет криминального авторитета Азиза Батукаева. Поводом для освобождения криминального авторитета стало заключение врачей, что у него рак в терминальной стадии, и жить ему осталось не более двух недель. Оказавшись на свободе, Батукаев немедленно покинул Кыргызстан на частном самолете. Он до сих пор жив и, по некоторым данным, находится в Чечене. По факту побега криминального авторитета была возбуждено расследование, однако тех, кто помог преступнику бежать, так и не нашли.


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URL: https://www.vb.kg/378211
Теги:
задержание, онкология, суд, Кыргызстан, уголовное дело, МВД, Азиз Батукаев
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Комментарии
123
03.05.2019, 14:05

Из врачей крайних сделают, а Рычал на, который лично сопроводил Батукаева до трапа самолёта в ЖК сидит депутатом...

Вся политическая верхушка взяла взятку за освобождение. Их и сажать надо в первую очередь

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Болотбек
03.05.2019, 14:43

А экстрадировпть Батукаева конечно слабо.Ведь Чечня на Луне находится.

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