Задержаны врачи, причастные к освобождению Батукаева

Задержаны врачи, которые ставили диагноз о смертельной болезни криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом VB.KG сообщили источники.

Задержание, по их данным, произошло несколько дней назад, суд уже избрал для них меру пресечения.

Один из задержанных - известный онколог, работающий в детском отделении Центра онкологии и гематологии Эмиль Макимбетов.

В пресс-службе МВД подтвердили, что по поручению Генеральной прокуратуры следственное управление МВД проводит расследование побега Азиза Батукаева из Кыргызстана. Однако подробности происходящего в интересах следствия не сообщаются.

Напомним, Нарынский городской суд в 2013 году освободил осужденного на 20 лет криминального авторитета Азиза Батукаева. Поводом для освобождения криминального авторитета стало заключение врачей, что у него рак в терминальной стадии, и жить ему осталось не более двух недель. Оказавшись на свободе, Батукаев немедленно покинул Кыргызстан на частном самолете. Он до сих пор жив и, по некоторым данным, находится в Чечене. По факту побега криминального авторитета была возбуждено расследование, однако тех, кто помог преступнику бежать, так и не нашли.