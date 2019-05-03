Госипотеку будут выдавать частникам, бюджетников просят подождать

Государственная ипотечная компания начинает выдавать кредиты частным лицам для покупки квартир в Бишкеке и Оше. Об этом VB.KG рассказали в компании.

Единственное отличие новой программы – более высокая процентная ставка, чем у бюджетников - 14%. В остальном заемщик должен собрать тот же пакет документов: первоначальный взнос, справку о доходах и документ, подтверждающий, что в течение последних трех лет он не проводил операций с недвижимостью.

- Открытие новой программы стало возможно благодаря полученному доходу от продажи ценных бумаг. Первая эмиссия составила 200 млн сомов, сейчас планируется вторая, - рассказали в Госипотечной компании.

Сейчас ГИК формирует список участников. Планируется, что в него войдет 140 человек из Бишкека и 60 в Оше.

С самого начала в ГИК выдавали ипотечные кредиты только бюджетникам – врачам, учителям и госслужащим. Недавно частники также смогли участвовать в программе, но могли приобрести квартиры лишь в регионах республики. Теперь компания будет кредитовать покупку недвижимости в Оше и Бишкеке.

Тем временем выдача ипотеки для бюджетников почти полностью остановлена. Причина - Минфин не перечислил средства. Почему, пока не сообщается.