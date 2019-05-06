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Чекисты пресекли крупную партию прекурсоров для изготовления героина

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- ВБ
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25 апреля 2019 года органами ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение факта контрабандной перевозки прекурсоров на территории Ошской области была задержана автомашина марки "Дэу-Нексия" под управлением жителя Ошской области "Э.у.Р.", 1994 г.р., и иностранный гражданин одной из соседних стран "Н.А.", 1983 г.р.

В ходе осмотра автомашины в багажнике было обнаружено и изъято 8 пластмассовых канистр емкостью по 10-13 литров с содержимым ангидридом уксусной кислоты 101 литр, который вывозился контрабандным путем в одно из соседних государств.

Справочно: из 0,5 литров ангидрида производится 1 кг героина.

Материалы по данному факту следственными органами ГКНБ КР зарегистрированы в АИС ЕРПП, начато досудебное производство, по признакам преступления ст. 267 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

Задержанные лица водворены в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников, организаторов и других лиц, причастных к данному преступлению, а также пресечение других каналов транзита и контрабанды наркотиков.


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URL: https://www.vb.kg/378223
Теги:
ГКНБ, СИЗО, задержание, наркотики, Ошская область, Кыргызстан, наркотрафик
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