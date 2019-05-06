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В Санкт-Петербурге убит гражданин Кыргызстана

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- Екатерина Улитина
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В Санкт-Петербурге найден подозреваемый в убийстве кыргызстанца. Им оказался уроженец Российской Федерации 1992 года рождения. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

Тело погибшего нашли в ночь на 3 мая по Яковлевскому переулку в городе Санкт-Петербург. Им оказался гражданин Кыргызстана, уроженец Иссык-Кульской области 1989 года рождения.

В пресс-службе МВД Кыргызстана сообщили, что между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт, в результате которого мужчина напал на кыргызстанца и нанес ему множество ударов в лицо. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.

- По данному факту следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека), - говорится в сообщении МВД.

В тот же вечер подозреваемого задержали. Он водворен в изолятор временного содержания.

Сейчас решается вопрос об отправке тела убитого в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/378224
Теги:
задержание, миграция, Россия, убийство, Кыргызстан
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