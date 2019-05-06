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Так брали ли вообще анализы у Батукаева?

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- Екатерина Улитина
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Нет ни одного доказательства участия врача-онколога Эмиля Макимбетова и заведующей частной лаборатории Ирины Цоповой в преступлении. Это спланированная акция на политическом поле между ушедшей и нынешней властью, в колесницу которой попала врачебная интеллигенция. Об этом на пресс-конференции заявила адвокат Макимбетова Анара Кыштобаева.

- Эмиль Макимбетов ни разу не видел Азиза Батукаева, не делал забор анализов, не изучал их. Ведущий врач-онколог поставил диагноз уже по имеющимся заключениям врачей и анализов - лейкоз. По сути - это был предварительный диагноз и рекомендация для прохождения исследования в спецучреждении, - заявила юрист.

Она ставит под сомнение, что Батукаев вообще проходил обследование.

- Не поменяли ли мазки, когда брали их, или когда их везли? Почему врач не занёс в карточку больного информацию? Кроме того, нет протокола забора мазка. Самое главное, у Батукаева нет следа от проведения пункции. Поэтому встает вопрос, проводился ли вообще забор анализов? Почему не взяли под стражу врача, который делал забор, хотя в 2013 году именно она была основной подозреваемой? - задает важные вопросы Кыштобаева.

Речь идёт о враче-онкологе Мэри Эралиевой из санавиации, которая была направлена для осмотра Азиза Батукаева, который отбывал наказание в колонии в Нарынской области. Именно она причастна к забору и к транспортировке мазков.

- Почему сейчас она на свободе? Потому что она пошла на сделку со следствием, - считает Анара Кыштобаева.

Напомним, онколог Эмиль Макимбетов и заведующая лабораторией Ирина Цопова арестованы на 2 месяца по обвинению в причастности к побегу вора в законе Азиза Батукаева. В 2013 году заключение этих врачей послужило поводом в суде, чтобы отпустить Батукаева на свободу как смертельно больного. Криминальный авторитет до сих пор жив и, судя по всему, здоров. По последним данным, он живет в Чечне.


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URL: https://www.vb.kg/378225
Теги:
задержание, побег, суд, Кыргызстан, Эмиль Макимбетов, Азиз Батукаев
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Комментарии
Мира
06.05.2019, 12:52

Батукаевди Атамбаев качырган. Врачтар ачыгын айтып, буйрукту аткарганын билдирсе бошотулат

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312
06.05.2019, 12:58

Почему не арестовываю весь эскорт сопровождавший беглеца до аэропорта, таможенников, пограничников или они все вместе с Батукаевым слиняли?

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Бакыт Бешимов
06.05.2019, 13:00

Вообще выезд Батукаева из страны, большой резонансный вопрос... Нет сомнения, что без участия Атамбаева Батукаева не отпустили бы в восвояси. Видимо Аша получил огромные бабосы и его соратники тоже не смогли отказаться. Эти  задержанные врачи должны дать показания, кто? когда? и как? был замешен в отъезде Батукаева. 

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Мирбек
06.05.2019, 13:25

Надо сажать Салянову! Атаханова! Акуна! Вот эти люди сделали так, чтоб он вышел! 

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Читатель Вечерки
06.05.2019, 13:30

Хотят сделать виноватыми врачей, хотя и ежу понятно - надо сажать ряд высокопоставленных чиновников Кыргызстана. Без чиновников из высшего эшелона никакой больной не смог бы выехать из Кыргызстана.

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Читатель
06.05.2019, 14:12

Во время скандала АША открыто объявил, что во всем виноват Атаханов Шамиль. Он и его сын Данияр все организовали и подогнали самолёт Вот их и надо арестовать. Эти трусы сразу во всем признаются и расскажут кто сколько денег получил. С них надо начинать. Врачам просто дали команду и они исполнили указание сверху.

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Ilya Ulyalya
06.05.2019, 14:36
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 26
Минусов: 10
Комментариев: 17

Ну все сейчас адвокаты начнут трубить что это политический заказ.Подозреваемые слягут в больницы.

Сейчас что ни дело о коррупции так сразу кричат - Политический заказ. Даже те кто никакого веса не имеет на политической арене кричат Политический заказ. Чуть что политический заказ!

Почему?Потому что все ангелы.Никто не ворует.А особняки и джипы Аллах послал.

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123
06.05.2019, 15:31

Рысалиев лично сопроводил Батукаева до трапа самолёта, теперь сидит в ЖК и умничает...

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Bek
06.05.2019, 15:48

Отрывок из басни Крылова. "У сильного, всегда бессильный виноват".

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12355
06.05.2019, 17:12

Все руководство надо сажать тогда с акуном вместе.

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