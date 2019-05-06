Так брали ли вообще анализы у Батукаева?

Нет ни одного доказательства участия врача-онколога Эмиля Макимбетова и заведующей частной лаборатории Ирины Цоповой в преступлении. Это спланированная акция на политическом поле между ушедшей и нынешней властью, в колесницу которой попала врачебная интеллигенция. Об этом на пресс-конференции заявила адвокат Макимбетова Анара Кыштобаева.

- Эмиль Макимбетов ни разу не видел Азиза Батукаева, не делал забор анализов, не изучал их. Ведущий врач-онколог поставил диагноз уже по имеющимся заключениям врачей и анализов - лейкоз. По сути - это был предварительный диагноз и рекомендация для прохождения исследования в спецучреждении, - заявила юрист.

Она ставит под сомнение, что Батукаев вообще проходил обследование.

- Не поменяли ли мазки, когда брали их, или когда их везли? Почему врач не занёс в карточку больного информацию? Кроме того, нет протокола забора мазка. Самое главное, у Батукаева нет следа от проведения пункции. Поэтому встает вопрос, проводился ли вообще забор анализов? Почему не взяли под стражу врача, который делал забор, хотя в 2013 году именно она была основной подозреваемой? - задает важные вопросы Кыштобаева.

Речь идёт о враче-онкологе Мэри Эралиевой из санавиации, которая была направлена для осмотра Азиза Батукаева, который отбывал наказание в колонии в Нарынской области. Именно она причастна к забору и к транспортировке мазков.

- Почему сейчас она на свободе? Потому что она пошла на сделку со следствием, - считает Анара Кыштобаева.

Напомним, онколог Эмиль Макимбетов и заведующая лабораторией Ирина Цопова арестованы на 2 месяца по обвинению в причастности к побегу вора в законе Азиза Батукаева. В 2013 году заключение этих врачей послужило поводом в суде, чтобы отпустить Батукаева на свободу как смертельно больного. Криминальный авторитет до сих пор жив и, судя по всему, здоров. По последним данным, он живет в Чечне.