С отключением горячей воды началась подготовка к отопительному сезону

И теперь вопрос к депутатам и к правоохранительным органам нашим!!! Если подготовка к отопительному сезону начинается весной! То с 2016 по 2017 год, 2 года подряд кто готовил ТЭЦ к отопительному сезону? И где те 800 миллионов сомов, которые давали на ремонт старой части тэц? А ведь там как мы видели в 2018 году даже стекол не было элементарно! Соке своровал или настолько бездарный руководитель, что не может делать свою работу? Тогда почему же вы считаете, что он не будет воровать на посту президента и сможет развивать страну? О ведь даже не смог за 2 года просто поставить стекла в цехах! А сидят все кроме него! Он первым должен был быть допрошен!