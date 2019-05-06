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С отключением горячей воды началась подготовка к отопительному сезону

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- ВБ
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После окончания отопительного сезона коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" приступило к подготовке жилых домов к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 гг., сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В настоящее время ведутся ремонтно-профилактические работы в жилых домах, получающих тепловую энергию от котельных КП "Бишкектеплоэнерго".

На сегодняшний день к предстоящему отопительному сезону готовы 102 жилых дома.

Всего на обслуживании КП "Бишкектеплоэнерго" 610 жилых домов. Количество абонентов, получающих тепло в отопительный период 34 тысячи 645 человек.

Отмечается, что основную часть столицы теплом и горячей водой обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть", дочерняя компания Национального энергохолдинга. По городу Бишкек на обслуживании 1934 жилых дома.

Дорогие горожане! По всем интересующим вопросам вы можете обращаться по телефону диспетчерской КП "Бишкектеплоэнерго": (0312) – 212 – 906.

Справочная служба ОАО "Бишкектеплосеть" 1980


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URL: https://www.vb.kg/378232
Теги:
Бишкектеплосеть, мэрия, отопительный сезон, Бишкек, Нацэнергохолдинг
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Комментарии
вывод
06.05.2019, 13:23

И теперь вопрос к депутатам и к правоохранительным органам нашим!!! Если подготовка к отопительному сезону начинается весной! То с 2016 по 2017 год, 2 года подряд кто готовил ТЭЦ к отопительному сезону? И где те 800 миллионов сомов, которые давали на ремонт старой части тэц? А ведь там как мы видели в 2018 году даже стекол не было элементарно! Соке своровал или настолько бездарный руководитель, что не может делать свою работу? Тогда почему же вы считаете, что он не будет воровать на посту президента и сможет развивать страну? О ведь даже не смог за 2 года просто поставить стекла в цехах! А сидят все кроме него! Он первым должен был быть допрошен! 

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