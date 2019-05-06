В падении мужчины с 8 этажа в центре Бишкека виноват застройщик?

Сотрудники милиции совместно со спасателями МЧС предприняли все попытки для спасения мужчины, собиравшегося спрыгнуть с 8-го этажа. Но, к сожалению, трагедию предотвратить не удалось. В пресс-службе ГУВД Бишкека рассказали VB.KG, почему прибывшим вовремя на место оперативным службам не удалось спасти бишкекчанина.

Сообщение в УВД Ленинского района Бишкека о том, что мужчина пытается спрыгнуть с 8 этажа жилого дома, поступило в 8.35 часов 5 мая. На место – к многоэтажному жилому дому по улице Исанова – первыми прибыли сотрудники патрульной службы.

- Совместно с сотрудниками МЧС милиционеры предприняли все попытки спасти мужчину. Пытались снять его с окна через крышу, но люки на чердак оказались заварены. А облицовка здания отделана алюкобондом, который очень скользкий. В итоге было принято решение вскрыть дверь квартиры, но оказалось слишком поздно, мужчина уже прыгнул, - сказали в пресс-службе ведомства.

В ГУВД столицы отметили, что присутствующие на месте спасатели и милиционеры пытались отговорить мужчину от страшного шага. Но он никого не хотел слушать, был в "неадекватном состоянии", видимо, по причине алкогольного опьянения.

В квартире никого не оказалось, так что бишкекчанин спрыгнул сам – его никто не мог принудить ("меня заставляет спрыгнуть человек в квартире", говорил он ранее спасателям).

Факт происшествия зарегистрирован в ЕРПП, по какой статье - пока неизвестно. Начато досудебное производство, предварительные причины суицида не установлены.

Личность погибшего установлена – это Т.К. 1978 г.р. Квартиру, из окна которой был совершен прыжок, он снимал. Родственники мужчины о случившемся извещены.