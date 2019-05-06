Госкомсвязи ответил на информацию о задержании Бакыта Шаршембиева

Пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) опровергает распространяемую в кыргызстанском сегменте Facebook информацию о якобы задержании на прошлой неделе председателя ведомства Бакыта Шаршембиева, и заявляет о том, что это является преднамеренной ложью с целью дискредитировать Концепцию цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан" на 2019–2023 годы, заявленной руководством страны.

В ведомстве отмечают, что Концепция реализуется в соответствии с поставленными задачами, и распространение лжи и клеветы не смогут отстрочить или приостановить ее.

Напоминаем также отдельным лицам о том, что распространение заведомо ложных сведений, о совершении преступления, влечет за собой уголовную ответственность.