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Госкомсвязи ответил на информацию о задержании Бакыта Шаршембиева

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- ВБ
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Пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) опровергает распространяемую в кыргызстанском сегменте Facebook информацию о якобы задержании на прошлой неделе председателя ведомства Бакыта Шаршембиева, и заявляет о том, что это является преднамеренной ложью с целью дискредитировать Концепцию цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан" на 2019–2023 годы, заявленной руководством страны.

В ведомстве отмечают, что Концепция реализуется в соответствии с поставленными задачами, и распространение лжи и клеветы не смогут отстрочить или приостановить ее.

Напоминаем также отдельным лицам о том, что распространение заведомо ложных сведений, о совершении преступления, влечет за собой уголовную ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/378241
Теги:
Госагентство связи, социальные сети, Кыргызстан
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