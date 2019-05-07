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Бессмертный полк, митинг, концерты и салют. Как столица отметит День Победы

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- ВБ
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В честь празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице запланированы праздничные мероприятия.

В Ленинском районе 9 мая в 07:30 часов на Аллее Героев у памятника погибших воинов на пересечении бульвара Молодой Гвардии и проспекта Чуй также состоится митинг-реквием с возложением венков и цветов к монументу.

Первомайский акимиат проведёт мероприятие по чествованию ветеранов на дому.

9 мая празднование Дня Победы будет разделено на четыре блока. С 10:00 часов начнётся шествие Бессмертного полка. Место сбора участников шествия установлено на пересечении улиц Масалиева и Байтик Баатыра в 9:00 часов. Движение колонны начнется в 10:00 часов по улице Абдрахманова и далее по улице Фрунзе до площади Победы. Прибытие участников шествия на площадь Победы ожидается к 12 часам дня.

Второй блок включает в себя проведение митинга-реквиема на площади Победы в 10:00 часов на площади Победы с возложением гирлянды и цветов к Вечному огню.

В 11:00 часов на площадке по улице Д. Шопокова начнётся концерт столичных музыкальных коллективов, которые исполнят песни военных лет. Там же совместно с Генеральным штабом ВС КР развернётся самая настоящая полевая кухня с угощением 2 тысяч человек солдатской кашей.

С 19:00 до 22:00 часов на площади Победы всех горожан и гостей столицы ожидает праздничный концерт, в котором примет участие российская группа "Голубые береты", творческие коллективы управления культуры и звёзд отечественной эстрады. Он завершится в 22:00 часов 6-минутным праздничным фейерверком.

В этот день на площади Победы будет дежурить две автомашины скорой помощи и 1 противопожарная машина, будет установлено 20 биотуалетов, машины скорой помощи будут сопровождать марш Бессмертного полка. Общественный же порядок обеспечат порядка 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

По всем городу – в парках, скверах, зонах отдыха, МТУ и в жилых массивах проходят локальные культурно-массовые мероприятия.

Во всех школах столицы уже проводятся классные часы, открытые занятия, выставки рисунков, встречи с ветеранами, посвященные 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на общую тему: "Патриотизм и интернационализм". На центральных улицах в праздничной тематике оформлены 15 щитов.

В связи с проведением акции "Бессмертный полк" на время шествия малыми отрезками будет перекрываться улица Байтик Баатыра от Масалиева до Фрунзе. По этой причине общественный транспорт будет курсировать с небольшими отклонениями от расписания движения. Автобусный маршрут №42 и троллейбусные маршруты, курсирующие по улице Байтик Баатыра, Ю. Абдрахманова будут приостановлены с 10:00 до 12:00 часов 9 мая. Муниципалитет приносит искренние извинения за временные неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/378244
Теги:
концерт, митинг, праздник, День Победы, Бишкек, Бессмертный полк
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