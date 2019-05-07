Задержан гражданин Кыргызстана - член террористической организации

В начале мая 2019 года ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с зарубежными партнерами по выявлению и пресечению каналов вербовки и отправки рекрутов в ряды международных террористических организаций (МТО), задержан разыскиваемый за причастность к террористической деятельности гражданин КР А.Н.

Установлено, что задержанный А.Н. прошел диверсионно-террористическую подготовку в сирийско-иракской зоне вооруженного конфликта, и в последующем посредством специально изготовленных поддельных документов выехал в одну из стран СНГ в целях оседания и ожидания указаний от главарей террористических организаций по реализации террористических устремлений.

В настоящее время в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированное в ЕРПП проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.