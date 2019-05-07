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Супруга Суталинова: Мы добьёмся законного решения в отношении Мурата

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- Оксана Гут
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Сегодня, 7 мая, в Бишкекском городском суде состоится очередной судебный процесс по делу экс-главы СНБ КР Мурата Суталинова.

Накануне родственники осужденного сообщили, что решили не проводить мирный митинг в его поддержку. Но ждут всех неравнодушных в зале суда.

"Сказать, что я ожидаю с уверенностью, что, наконец, будет принято решение, наверное, будет неправдой. Но мне хочется, чтобы в этот священный месяц милосердия и прощения, пожелания наших друзей, родственников и искренне сопереживающих нашей семье людей сбылись, и мы дождались законного решения… Не знаю, что будет завтра, но точно знаю, что благодаря вашей поддержке, мы добьемся законного решения в отношении Мурата. По-другому просто не может быть", - написала накануне на своей странице в Соцсетях супруга генерала Гульнара Суталинова.

Напомним, бывший председатель СНБ КР Мурат Суталинов был осужден Военным судом Бишкекского гарнизона по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Он получил 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

15 февраля 2019 года Ленинский районный суд Бишкека отказал в досрочном освобождении экс-председателя СНБ КР Мурата Суталинова, несмотря на подтверждение медкомиссией его болезни – рак правой почки четвертой стадии.

Прошлое заседание не состоялось, так как у Суталинова случился гипертонический криз.


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URL: https://www.vb.kg/378247
Теги:
Верховный суд, митинг, онкология, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Мурат Суталинов
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