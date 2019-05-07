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Суталинов удивился решению суда

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- Бакыт Стамов
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Для экс-главы СНБ Мурата Суталинова стало неожиданностью его освобождение из зала суда. Об этом он заявил сегодня журналистам.

По его словам, на протяжении долгого времени он не мог добиться справедливости.

- Я очень удивился этому решению суда. 9 лет я добивался справедливости и, наконец, она восторжествовала. Спасибо всем, кто выступал в мою поддержку, - сказал он.

Также Суталинов заявил, что не намерен лечиться где-либо за границей.

- Я никуда не поеду, буду в Кыргызстане со своей семьей жить и лечиться. Я верю, что здесь очень хорошие врачи, - отметил он.

Напомним, бывший председатель СНБ КР Мурат Суталинов был осужден Военным судом Бишкекского гарнизона по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Он получил 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

15 февраля Ленинский районный суд Бишкека отказал в досрочном освобождении экс-председателя СНБ КР Мурата Суталинова, несмотря на подтверждение медкомиссии о неизлечимости его болезни.

Об освобождении Суталинова ходатайствовали не только его адвокат, но и представители ГСИН. В поддержку смертельно больного силовика выступали правозащитники, общественные активисты и даже некоторые бывшие и нынешние чиновники.


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URL: https://www.vb.kg/378253
Теги:
ГСИН, митинг, онкология, суд, Бишкек, Кыргызстан, Мурат Суталинов
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