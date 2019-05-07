Установлена памятная стела участнику ВОВ, биологу Александру Чубу

30 апреля 2019 года на территории Государственного природного парка "Кыргыз-Ата" перед административным зданием опытного хозяйства Академии наук Кыргызской Республики, по инициативе Государственного комитета национальной безопасности КР была изготовлена и установлена памятная стела кандидату биологических наук, участнику Великой отечественной войны Александру Васильевичу Чубу.

В мероприятии приняли участие представители ГКНБ КР, директор Государственного парка "Кыргыз-Ата" Дуйшеев М.А., директор Джалал-Абадского научного центра Кыргызской Академии наук, доктор биологических наук, профессор Ашимов К.С., сослуживец А.В.Чуба, житель Ноокатского района Абдуллаев Ш. и сотрудники Государственного природного парка.

Выступавшие вспоминали и рассказали о трудовой деятельности А.Чуба и внесенном им вкладе в развитие науки Кыргызстана. Уроженец г.Изюм Украинской ССР А.Чуб проработал в опытном хозяйстве с 1956 года до 1996 года.

Занимался выращиванием и распространением разновидных сортов Тянь-Шанской ели, лиственницы, более 15 видов березы и различных видов растений. Разработал технологию размножения голубой ели, которая применяется до настоящего времени.

По завещанию, А.Чуб похоронен на территории природного парка в 1996 году.