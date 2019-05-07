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В столице продолжается ремонт улицы Репина

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- ВБ
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В столице продолжаются дорожные работы на улице Репина, сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь уже сняли старое дорожное покрытие. В этом году реконструкция проходит на участке между улицами Гагарина и Куюковой. На улице поменяют дорожное полотно и установят новые бордюры. Новое дорожное покрытие будет двухслойным. Верхний слой щебеночно-мастичный, повышенной прочности. Работы идут по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек.

В прошлом году подобная реконструкция прошла на нижнем участке улицы Репина протяженностью 1,2 километра между улицами Гагарина и Льва Толстого. Кроме того, была полностью отремонтирована верхняя части улицы между улицами Куюковой и Масалиева (южная Магистраль). Дорожные работы на этом участке проходили в рамках реализации 1 фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек".

После завершения нынешнего этапа реабилитации улицы Репина на ней можно будет с комфортом проехать через верхнюю часть города в направлении север-юг. И эта улица станет альтернативной для улицы Садырбаева (Баха)


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URL: https://www.vb.kg/378260
Теги:
мэрия, ремонт, Бишкек, ремонт дорог
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