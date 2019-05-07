Жээнбеков посмотрел, в каком состоянии находятся драмтеатры столицы

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 мая, посетил Кыргызский национальный академический драматический театр им. Т.Абдумомунова и Государственный национальный русский драматический театр им. Ч. Айтматова.

О творческих планах, состоянии театров Президенту рассказали руководители театров и министр культуры информации и туризма Азамат Жаманкулов.

Как проинформировал директор Кыргызского национального академического драмтеатра Асылбек Озубеков, театр был основан 2 ноября 1926 года. Здание театра было сдано в эксплуатацию в 1972 году. В последний раз на ремонт здания театра были выделены средства на сумму 8 млн сомов в 2010 году. В настоящее время здание нуждается в реконструкции и обновлении материально-технической базы на сумму более 76 млн сомов.

Глава государства стал свидетелем репетиции творческого коллектива. Асылбек Өзүбеков рассказал, что театр ежегодно ставит до шести премьер, выделяется из собственных средств в среднем 2 млн сомов на одну постановку спектакля.

По информации директора Государственного национального русского драмтеатра Евгения Кузнецова, театр был основан в 1935 году. В последний раз для обновления кровли здания были выделены средства в 2016 году со спецсчета самого театра на сумму 150 тысяч сомов. Кроме того, с бюджета 2015 года была отремонтирована уборная на сумму 1 млн сомов. С 1972 года здание театра ни разу не было капитально отремонтировано, устарела материально-техническая база. На сегодняшний день театру на капитальный ремонт требуется более 11 4 миллионов сомов. Театр ставит 36 спектаклей в год, 6 из которых являются премьерами.

Глава государства, осмотрев здания двух театров, отметил необходимость скорейшего решения вопроса финансирования капитального ремонта зданий и реконструкции. Он пожелал успехов творческим коллективам, которые не имеют нормальных условий для работы, но продолжают трудиться и пообещал оказать содействие в решении вопроса финансирования.

Из релиза, распространенного пресс-службой президента, к сожалению, не ясно, как отреагировал президент на кафе, которые, в частности, облепили театр им. Чингиза Айтматова, и как он распорядился поступить с ними. Но, судя по заявленному, не исключено, что в скором времени администрация театра и ФУГИ будут избавляться от сотрудничества с точками общепита.