Генпрокуратура только через 17 дней зарегистрировала заявление Атамбаева

Генеральная прокуратура приняла заявление экс-президента и лидера СДПК Алмазбека Атамбаева по факту служебного подлога и злоупотребления своими полномочиями со стороны должностных лиц и руководства Министерства юстиции Кыргызстана. Об этом редакции VB.KG подтвердил член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.

По его словам, генпрокуратура зарегистрировала в ЕРПП пока только заявление Атамбаева.

- В любом случае, это хорошо, что в Генпрокуратуре зарегистрировали это заявление, хотя оно было подано еще 18 апреля этого года. Еще тогда по закону они должны были в течение 24 часов это сделать, но нам пришлось прождать 17 дней, и только сейчас его приняли. Мы по-прежнему считаем, что Минюст совершил служебный подлог документов. И, кроме того, в ведомстве превысили свои должностные полномочия. Поэтому мы требуем привлечь к ответственности само руководство Министерства юстиции, и мы будем пристально следить, как будет вестись это дело, - пояснил Турдукулов.

Напомним, ранее члены Социал-демократической партии КР, которые поддерживают Алмазбека Атамбаева, вышли на акцию протеста к зданию Минюста. Участники выразили недовольство решением государственного ведомства о проведенной в уставе партии перерегистрации на Сагынбека Абдрахманова.

До недавнего времени Абдрахманов являлся альтернативным лидером членов СДПК, которые были не согласны с политикой экс-президента Алмазбека Атамбаева. В марте провел альтернативный съезд СДПК, на котором его избрали главой партии. В Министерстве юстиции это решение признали, и внесли соответствующие изменения в базу данных.