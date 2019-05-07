Атамбаев отозвал иск к журналисту "Азаттык"

Бизнесмен из Ошской области Жалил Атамбаев отозвал иск к журналисту издания "Азаттык" Ыдырысу Исакову. Об этом сообщает институт "Медиа Полиси".

По данным организации, иск отозван сегодня.

Напомним, после публикации критического материала, один из героев публикации Жалил Атамбаев подал судебный иск с требованием взыскать с автора статьи Ыдырыса Исакова 50 млн сомов. За журналиста вступилось профессиональное сообщество, расценив сумму компенсации как попытку давление на журналиста и СМИ.

На фото Жалил Атамбаев