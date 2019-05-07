В Бишкеке началась активная фаза строительства нового санитарного полигона

Сегодня, 7 мая 2019 года, в Бишкеке стартовало строительство нового санитарного полигона, а также закрытие и рекультивация старой свалки по проекту "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в г. Бишкек", финансируемого при поддержке Европейского Союза и Европейского Банка реконструкции и развития.

На начало работ пришли жители столицы, аксакалы близлежащих жилых массивов, представители "Эхитусфирма Ранд и Туулберг" и вице-мэр столицы Рыспек Сарпашов. На первом этапе будут проведены земляные работы, затем подготовят углубление для изготовления мембраны, препятствующей поступлению инфильтратов в грунтовые воды. Весь грунт, полученный при проведении земельных работ на новом полигоне, отправится на рекультивацию старой свалки.

Пресс-служба мэрии напоминает, что в 2017 году были подписаны контракты BSWM-5 "Проектирование и строительство нового санитарного полигона" и BSWM-6 "Закрытие и рекультивация существующей свалки бытовых отходов в г. Бишкек" между МП "Бишкекский санитарный полигон" и подрядной организацией "Эхитусфирма Ранд и Туулберг". Уже в следующем году, в столице будет новый полигон для твердых бытовых отходов, а старая свалка будет полностью закрыта и рекультивирована.