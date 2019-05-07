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Президент подписал закон о таможенном регулировании

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О таможенном регулировании". Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 марта 2019 года. Цель Закона - регулирование:

- правоотношений в сфере таможенного дела, регулирование которых согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) осуществляется в соответствии с национальными законодательствами государств-членов ЕАЭС;

- таможенных правоотношений, не урегулированных Таможенным кодексом ЕАЭС, международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования.

Закон предусматривает правовое регулирование отношений, связанных с установлением порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС в Кыргызской Республике, их нахождения и использования на таможенной территории ЕАЭС в Кыргызской Республике или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию, их убытием с таможенной территории, временным хранением товаров, их таможенным декларированием и выпуском, иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламентацию правоотношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории или за ее пределами.

Со вступлением в силу принятого Закона утратит силу ныне действующий Закон КР от 31 декабря 2014 года № 184 "О таможенном регулировании в Кыргызской Республике".

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/378269
Теги:
закон, президент, ЕАЭС, Кыргызстан, таможня, Сооронбай Жээнбеков
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