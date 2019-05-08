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Для сотрудников Патрульной милиции предусмотрена повышенная зарплата

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- ВБ
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В Бишкеке началась реализация пилотного проекта по созданию Патрульной службы милиции, сообщает пресс-служба МВД. Стратегия и пошаговый план этого проекта был разработан рабочей группой по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, созданной по

инициативе Президента Кыргызской Республики.

Основная цель проводимых преобразований - создание милиции, которой граждане доверяют и видят в ней надежного защитника и партнера. Другой важной целью является кардинальное снижение коррупционных проявлений среди сотрудников ГУОБДД и ППС.

Предусматривается существенное повышение заработной платы сотрудников новой службы милиции, обеспечение их современным материально-техническим оборудованием, включающим автомобили, средства связи и компьютерную технику, а также обучение новым стандартам несения службы. Важное значение будет уделено антикоррупционной профилактической деятельности.

В рамках проекта, 6 мая 2019 года был объявлен конкурс для набора в новое Управление патрульной службы милиции (УПСМ).

Прием документов продлится до 6 июня 2019 года, в нем могут принять участие все желающие. Особенно приветствуется участие в конкурсе гражданских лиц. Конкурс будет проходить прозрачно, под контролем специально созданной комиссии, в состав которой входят как представители гражданского общества, так и сотрудники МВД.Кандидаты, прошедшие через

открытый конкурсный набор, приступят к обучению на 3-х месячных курсах, которые будут проходить на базе Академии МВД. После обучения они начнут нести службу в УПСМ.

С квалификационными требованиями к кандидатам и условиями конкурса можно

ознакомиться в СМИ, на сайте ГУОБДД (www.guobdd.kg), а также по телефонам: +996 312 630 901, +996 312 630 253, тел./факс. +996 312 631 275.


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URL: https://www.vb.kg/378270
Теги:
МВД, безопасность, Бишкек, Патрульная милиция
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