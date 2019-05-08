В Бишкеке и Оше отключат газ

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- 8 мая в г. Ош по ул. С.Ибраимова, Айтмаматова, Атаева, Ленина;

- с 13 по 24 мая в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; ОсОО "Кока-Кола", ул. Лущихина, ОсОО "Шоро", ул. Гагарина, Рабочий городок.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.