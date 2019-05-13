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Смертельно опасный ремонт - дорогу сделали, на тротуар денег не хватило?

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- Оксана Гут
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В редакцию VB.KG обратились бишкекчане, которые каждый день в буквальном смысле вынуждены рисковать собственными жизнями, выходя из дома. В прошлом году прошла реконструкция на нижнем участке улицы Репина, протяженностью 1,2 километра между улицами Гагарина и Льва Толстого. Дорожные работы проходили в рамках реализации 1-й фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкека".

Дорога отличная, комфортная, но только для автолюбителей. Для пешеходов мэрия не предусмотрела тротуары. Как говорят местные жители, на все их обращения ответ один – денег на это нет.

- На этом отрезке автодороги было множество случаев наездов на взрослых и детей, но мэрия нас игнорирует. Представьте себе, вы идете по обочине с двумя маленькими детьми, и тут мимо вас пролетает автомобиль на скорости 100 км в час. Честно сказать, жутковато!.. Не дай бог, вдруг вас что-то отвлекло, и ребенок сделал шаг не в ту сторону… Сколько нужно жертв, чтобы мэрия выделила из бюджета деньги на обустройство тротуаров? Можно было бы ещё и лежачих полицейские установить, тогда уж точно лихачи притормозят, а людям будет спокойнее. Тут, если что, и детский сад есть, - сообщили читатели.

Отметим, что на фотографиях, которые предоставили редакции местные жители, видно, как пешеходы попытались камнями оградить для себя "безопасную" зону. К слову, вопрос тротуаров - их наличия и состояния поднимается жителями не только этого района.

Подобная ситуация - по всему городу.

Столичные власти на этот счет пока никакой особой позиции не заявили.


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URL: https://www.vb.kg/378280
Теги:
Азиз Суракматов, бюджет, детский сад, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, автонаезд, ремонт дорог, пешеходный переход, мэрия
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