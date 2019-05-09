По делу Батукаева задержали еще троих подозреваемых

По делу о побеге Азиза Батукаева задержаны еще трое подозреваемых. Информацию VB.KG сообщили в правоохранительных органах.

По данным источников все задержанные являются медиками. Официально пресс-служба МВД не подтверждает и не опровергают эту информацию.Ранее по этому делу уже задержали двух врачей: профессора Эмиля Макимбетова и заведующую лабораторией Ирину Цопову. В том, что касается участия медиков в этом деле - остается большой вопрос ответственности за забор анализов, их доставку и оформление.

Напомним, в 2013 году суд отпустил на свободу вора в законе Азиза Батукаева, признав его смертельно больным. Справку о заболевании ему выписали отечественные медики. Из зала суда Батукаев отправился в аэропорт "Манас". Он покинул Кыргызстан на борту частного самолета. По некоторым данным он до сих пор находится в Чечне. К исчезновению Батукаева так или иначе причастны высокопоставленные чиновники того времени. Подписи некоторых из них стоят на документах, которые в конечном итоге позволили Батукаеву покинуть страну. Расследование в 2013-2014 годах не дало результатов, и истинные виновные так и не были установлены. В 2019 году по поручению Генеральной прокуратуры расследование возобновили.