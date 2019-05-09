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Шествие Бессмертного полка началось в Бишкеке

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- Оксана Гут
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С Южных ворот Бишкека началось шествие Бессмертного полка. Пока оценить хотя бы приблизительное количество участников сложно, но, людей собралось очень много. Впереди колонны идет президент Сооронбай Жээнбеков. В руках у Главы государства фотография его деда - Жээнбека Пирназарова.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что "Бессмертный полк" - это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину и пожелал мира на всей Земле и в Кыргызстане.

Напомним, что Президент Жээнбеков в прошлом году также принимал участие в шествии "Бессмертного полка".

После этой акции Глава государства примет участие в митинге-реквиеме, который пройдет на площади Победы.

Чуть поодаль от него идет экс-президент Алмазбек Атамбаев с семьей. Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева опубликовала в Facebook фотографии четы Атамбаевых.

"Члены семьи экс-президента КР, Председателя СДПК с 2015 года участвуют в акции "Бессмертный полк". В этом году к маршу присоединился и глава семьи – Алмазбек Атамбаев.

Отец экс-президента КР Атамбаев Шаршен - участник ВОВ. В июне 1943 года был призван на фронт, где и воевал до 9 мая 1945 года стрелком стрелкового полка 1237 в составе 373 дивизии. В мае 1945 года дивизия участвует в Берлинской операции 1-го Украинского фронта в районе Гёрлица. Как известно из Википедии, 8 мая 1945 года, наступая из района Нидер-Билау дивизия вошла в Гёрлиц. Вплоть до 13 мая стрелки дивизии преследовали германские войска, которые отходили в Чехословакию", - написала она.

На протяжении всего пути стоят сотрудники милиции в праздничной форме, а практически на всех перекрестках - горожане с детьми и табличками с фотографиями своих родных, участвовавших в Великой Отечественной Войне.

Сегодня Бишкек, как и тысячи других городов постсоветского пространства и за рубежом отмечает День Великой Победы над фашизмом!

С праздником, друзья!

Главное фото шествия Бессмертного полка 2018 г.


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URL: https://www.vb.kg/378289
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, праздник, президент, День Победы, Бишкек, Кыргызстан, Бессмертный полк, экс-президент
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