Президент Жээнбеков встретился с ветеранами и послом России в Кыргызстане

В преддверии праздника Дня Победы президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков посетил ветеранов Великой Отечественной войны Усубакуна Байсалова и Алексея Варавина.

Глава государства побывал дома в гостях у каждого из ветеранов, тепло побеседовал с ними. Ветераны рассказали о военных годах и своем жизненном пути, сообщает пресс-служба президента.

Как рассказал Усубакун Байсалов, он был призван на военную службу в 18 лет, прошел через всю войну, служа связистом, был два раза ранен, является инвалидом 2-группы. Победу встретил в Польше. На Родину вернулся в 1946 году, с тех пор работал в сфере образования директором школы, заведующим районным отделом народного образования. У 95-летнего Усубакуна Байсалова 8 детей, внуки, правнуки и праправнуки.

98-летний Алексей Варавин в 1942 году был отправлен на Воронежский фронт. Воевал в составе артиллерийского полка, получив ранение и лечение, в 1944 году был переведен в минометный краснознаменный полк танковой Звенигородской дивизии, где прослужил до конца войны. За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом "Красной звезды" и медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". После войны работал преподавателем военно-физической подготовки в музыкальной школе, в органах госбезопасности в Украинской ССР и Кыргызской ССР. Имеет воинское звание - полковник.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что жизненный путь, героизм и отвага ветеранов Великой Отечественной войны, боровшихся за свободу и мирное небо над головой, являются примером для подражания следующим поколениям.

"Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны, ратный труд по восстановлению страны после ее окончания, послужили основой для дальнейшего развития и укрепления государства. Мы никогда не забудем героизм наших ветеранов и их заслуги перед Отечеством. Завтра, 9 мая, я традиционно приму участие в шествии "Бессмертного полка". "Бессмертный полк" - это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь за нас, за Родину и будущее человечества", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подарил ветеранам символические подарки в честь праздника Победы в Великой Отечественной войне. Усубакун Байсалов подарил Президенту написанную им книгу о своем жизненном пути.

Также накануне глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Кыргызстане Николая Удовиченко.

Глава государства выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, в результате которой погибло более 40 человек.

"Мы скорбим вместе с народом России", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

"Мы с вами встречаемся накануне великого праздника - 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наши отцы и деды проявили героизм, несгибаемую волю, готовность к самопожертвованию и бесконечную любовь к Родине. Одним из ярких примеров того, что наши народы объединяет чувство великой гордости за героический подвиг фронтовиков и тружеников тыла - это акция "Бессмертный полк". В Кыргызстане в этой славной акции ежегодно принимают участие десятки тысяч граждан, в этом году традиционно данная акция пройдет по всей нашей стране", - отметил Президент.

Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко передал Сооронбаю Жээнбекову слова поздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем Победы.

Он вкратце рассказал о проделываемой работе в качестве Посла, в рамках которой посещает регионы республики, отметил, что приложит все усилия для укрепления двустороннего сотрудничества.

Президент Сооронбай Жээнбеков и Посол Николай Удовиченко обменялись мнениями по вопросам реализации достигнутых соглашений по итогам государственного визита Президента Владимира Путина в Кыргызстан, мероприятий в рамках Перекрестного, 2020 года между Кыргызстаном и Россией, а также предстоящего Саммита ШОС в Бишкеке.

И на фоне всех этих замечательных встреч и поздравлений в Соцсетях обсуждают чиновников, которые пришли с поздравлениями к ветерану войны, но не потрудились разуться - так и прошли по ковру в обуви. В противовес опубликована фотография президента Жээнбекова с ветераном Байсаловым - глава государства не счел затруднительным разуться, будучи в гостях у уважаемого аксакала.

К сожалению, кто из чиновников изображен на фото - неизвестно.