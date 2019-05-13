Кожобек Рыспаев только через год решил судиться с газетой

Депутат Кожобек Рыспаев подал иск о защите чести и достоинства в суд на газету "Ачык саясат" за прошлогоднюю небольшую статью про него. Об этом редакции VB.KG сообщил гражданский активист Адилет Али Мыктыбек.

По его словам, в качестве компенсации за моральный вред народный избранник первоначально требовал выплатить ему 300 тысяч сомов. Теперь же он поднял эту сумму до 1 миллиона сомов.

- Во-первых непонятно, почему депутату понадобился целый год, чтобы только сейчас подать в суд на газету. Во-вторых, статья коротенькая, в которой говорится лишь о его непостоянстве и политической беспринципности, когда он вначале продает Феликса Кулова и затем Алмазбека Атамбаева. Тем не менее, он через год с лишним почему-то начал этот процесс с газетой. При этом на каждом процессе он увеличивает сумму иска, и теперь вот она выросла до 1 миллиона сомов, - высказал свое мнение активист.

В то же время, продолжил собеседник редакции, депутата не красит такой поступок, как подавать в суд на газету.

- Он же "афганец", и не должен опускаться до мелких склок. А тем более способствовать подавлению свободы слова, - отметил он.

Отметим, в августе прошлого года в газете "Ачык саясат" вышла небольшая статья про депутата Кожобека Рыспаева, в которой его сравнили с хамелеоном.

Напомним, ранее бизнесмен из Ошской области Жалил Атамбаев отозвал свой иск к журналисту издания "Азаттык" Ыдырысу Исакову. До этого он требовал взыскать с журналиста 50 миллионов сомов. За журналиста вступилось профессиональное сообщество, расценив сумму компенсации, как попытку давление на журналиста и СМИ.