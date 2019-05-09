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У людей, которые не уважают День Победы, нет ничего святого!

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- Бакыт Стамов
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День Победы для большинства кыргызстанцев - действительно великий праздник. У многих отцы и деды ушли на фронт, другие несли службу в тылу. Однако находятся и такие, которые пытаются очернить этот день и дискредитировать достижение армии Советского Союза.

Редакция VB.KG поинтересовалась у некоторых политиков, что для них значит 9 мая, как они его проводят, и как относятся к людям, которые пытаются дискредитировать победу советского народа?

Экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев в разговоре с VB.KG отметил, что для него 9 мая - великий день.

- Нравится это кому-либо или нет, но я воспитан в духе советского человека. Я знаю про эту войну не только по книжкам, но и по рассказам наших отцов. Каждый год в этот день мы стараемся отметить его каким-то образом. Дети мои в течение 15 лет поздравляют ветеранов. А сам я по традиции 9 мая выезжаю на свою малую родину в Узгенский район, где осталось только 3 ветерана войны. Вот собираюсь сегодня заехать к ним и лично поздравить.

Что касается людей, которые не чтут этот праздник, то это неправильно. Они либо находятся под влиянием каких-то сил, либо по невежеству так ведут себя. Этот праздник надо чтить и знать. Тем более победа досталась такими огромными жертвами, - сказал он.

Депутат Анвар Артыков рассказал VB.KG, что в этот день вспоминает своего отца, который был ветераном ВОВ.

- Для меня это святой день. Обычно мы отмечаем этот праздник в семейном кругу, но в этом году придется воздержаться, так как он выпадает на мусульманский пост.

И да, я не понимаю людей, которые не уважают этот праздник. У этих людей нет ничего святого. Как можно посягать на такой день?! - возмутился нардеп.

Депутат Искендер Матраимов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, также считает этот праздник великим днем.

- Я приболел немного, и поэтому сегодня отметим этот день в кругу семьи. Для меня это великий праздник, также, как и для Кыргызстана и всего бывшего Советского союза. Мой дед воевал, как и многие другие наши отцы. Это победа никогда не забудется и всегда будет в наших сердцах. Потомки должны помнить этот день.

Если кто-то очерняет этот день, то такие люди глубоко заблуждаются. Скорее всего эти люди никогда по-настоящему не чувствовали этот праздник. Я помню в детстве мы всегда ждали с нетерпением этот день, чтобы посмотреть военные фильмы советских времен, которые без всякого сомнения воспитывали в людях патриотический дух, - отметил нардеп.

Депутат Тазабек Икрамов в этот день, по его словам, поздравляет ветеранов войны.

- Для меня это большой праздник, который мы отмечаем еще с советских времен. Кыргызстан внес огромный вклад в эту победу, и мы должны всегда это помнить. Ежегодно мы поздравляем ветеранов и выражаем им слова благодарности. А также по мере возможности оказываем материальную помощь.

Люди не должны забывать этот день, наши деды и отцы воевали и отдавали свои жизни. Поэтому я не поддерживаю тех людей, которые хотят отнять у нас этот праздник, - сказал нардеп VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/378294
Теги:
9 Мая, праздник, Тазабек Икрамов, Искендер Матраимов, Бишкек, Кыргызстан, Анвар Артыков, Эльмурза Сатыбалдиев
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