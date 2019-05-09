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Дмитрий Медведев поздравил ветеранов Кыргызстана с Днем Победы

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- ВБ
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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравительной телеграмме отмечается:

"В эти дни мы с благодарностью вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, защищавших в схватке с нацизмом право на жизнь и свободу для будущих поколений. Дружба и братство, закаленные на полях сражений, служат надёжным фундаментом российско-кыргызского союзничества и стратегического партнёрства. Убеждён, что так будет и впредь".

Также Дмитрий Медведев передал поздравления проживающим в Кыргызстане ветеранам и труженикам тыла и пожелал им благополучия, счастья и долголетия.


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URL: https://www.vb.kg/378295
Теги:
Дмитрий Медведев, Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, праздник, Россия, День Победы, Кыргызстан, поздравление
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