Дмитрий Медведев поздравил ветеранов Кыргызстана с Днем Победы

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравительной телеграмме отмечается:

"В эти дни мы с благодарностью вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, защищавших в схватке с нацизмом право на жизнь и свободу для будущих поколений. Дружба и братство, закаленные на полях сражений, служат надёжным фундаментом российско-кыргызского союзничества и стратегического партнёрства. Убеждён, что так будет и впредь".

Также Дмитрий Медведев передал поздравления проживающим в Кыргызстане ветеранам и труженикам тыла и пожелал им благополучия, счастья и долголетия.