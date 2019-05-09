Глава государства принял участие в митинге-реквиеме в честь 74-летия Победы

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 мая, принял участие в митинге-реквиеме в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошедшем в г. Бишкек.

На площади Победы, где прошел митинг-реквием, президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев, торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, экс-президент Роза Отунбаева, начальник Генерального штаба Райимберди Дуйшенбиев возложили венки и цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

Глава государства в своем выступлении отметил, что отцы и деды, ценой собственной жизни подарили следующему поколению возможность жить свободными и независимыми. Память об их безмерном подвиге осталась и сохранится в сердцах навечно.

Состоялся торжественный парад войск Бишкекского гарнизона.

В завершение мероприятия Президент Сооронбай Жээнбеков прогулялся по площади и побеседовал с ветеранами.

В митинге-реквиеме также приняли участие представители дипломатического корпуса зарубежных государств, представители государственных органов, муниципалитета, гости и жители столицы, которые возложили цветы к Вечному огню.