Сегодня кыргызскому сому исполняется 26 лет

Сегодня исполняется 26 лет со дня введения национальной валюты Кыргызской Республики – сома.

10 мая 1993 года была введена национальная валюта – сом, которая стала официальным платежным средством на всей территории Кыргызской Республики. Параллельное хождение кыргызских сомов и рублей допускалось только в течение 5 дней – в период с 10 по 14 мая 1993 года.

С 14 мая 1993 года сом стал единственным законным платежным средством Кыргызской Республики.

Введение собственной валюты суверенного государства стало отправной точкой для проведения независимой экономической политики страны и самостоятельной денежно-кредитной политики Национального банка.

Важнейшим показателем экономической стабильности любой страны является надежность, покупательская способность и ценовая стабильность национальной валюты. За 26 лет кыргызский сом сумел доказать свою состоятельность и сохранить устойчивость, несмотря на периодические потрясения в экономике и политическом укладе страны.