Масалиев пообещал, что в следующем году портретов Сталина будет еще больше

Исхак Масалиев ответил на критику по поводу того, что во время "Бессмертного полка" представители партии коммунистов несли портрет Сталина.

"О Сталине.

В день Победы группа молодых коммунистов пронесла портрет Иосифа Виссарионовича Сталина.

Сотрудники спецслужб, вероятно по просьбе организаторов "Бессмертного полка", попытались изъять плакат. Не отдали. И не отдадим. Почему? Да потому что не бывает победы без командующего!

Кем признан Сталин преступником? Никем, разве что предателями Родины вроде Солженицына.

Кого он лично уничтожил? Никого, уничтожали люди, которых потом наказали сполна! И КПСС эти трагические события осудила в 1956 году, задолго до рождения нынешних критиков.

Кого Сталин морил голодом? Это было тяжелейшее время, и юное государство делало первые шаги. В те годы во всем мире был жесточайший кризис! И противостояние было сильное. Кого Сталин обокрал? Он оставил после себя звезду Героя Советского Союза, которую так и не надел, поскольку считал, что войну выиграл СОЛДАТ! Да немного денег с зарплаты.

Что кыргызы получили при социализме? Сохранение самой нации (Октябрь 1917 года) и развитую страну.

Портреты главнокомандующего всей армией СССР, равно как и портреты маршалов Жукова, Рокоссовского, Конева и многих других в день Победы уместны.

Мой дед по матери, Козубаев Колчок, воевал, получил четыре ранения. Он очень редко говорил о войне, ему было больно вспоминать о ней. Но имя Сталина для него было свято, а то что свято для моего деда, свято и для меня.

Так что, друзья, не ругайтесь и не пытайтесь переубеждать друг друга. Кто плюет в собственную историю, не имеет будущего.

Что касается оскорблений коммунистов - это единственная партия, которая имеет историю и идеологию, хорошие результаты работы, и даже не надо пытаться свалить на них все безобразия, которые мы сейчас имеем. Мы переживали и более трудные времена. И за критику коммунистов никому уже не дадут крышу за границей, своих хватает.

Обещаю, что в будущем, юбилейном дне Победы, портретов великих советских полководцев на параде памяти будет еще больше. И прежде всего Иосифа Сталина.

А устав "Бессмертного полка", это лишь некоторая формализация акции, причем "рекомендательного характера".

Напомним, партия коммунистов Кыргызстана выразила недовольство, что у ее представителей во время шествия "Бессмертного полка" в Бишкеке 9 мая пытались отобрать портрет Иосифа Сталина.

В партии утверждают, что изображение советского главнокомандующего не понравилось сотрудникам ГКНБ и 10-го управления МВД.

- Сотрудники ГКНБ и 10- го управления МВД пытались отобрать портрет Сталина у членов Партии коммунистов Кыргызстана на акции "Бессмертный полк". Как нам стало известно, они действовали по жалобам "организаторов" "Бессмертного полка". По их словам, портрет Сталина не рекомендуется нести на акции, - написал в социальной сети Facebook авктивист Амантур Манапбаев.

Имя Манапбаева упоминалось в СМИ в 2017 году. Молодой человек в составе организации "Союз левых сил" прикрепил к домам на проспекте Чуй таблички с именем Сталина. Также он запускал сбор подписей за то, чтобы в Бишкеке появилась улица Сталина.

В своем сообщении активист отмечает, что считает действия правоохранительных органов не допустимыми, а также подчеркивает историческую роль Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной Войне.

Отреагировала одна из организаторов "Бессмертного полка".

Zulfira Haibullina опубликовала в Facebook пост, в котором объяснила свою позицию и отношение к произошедшему.

"Бессмертный Полк -это когда дети и внуки идут с портретом своего РОДНОГО человека, ветерана. А это была заранее подготовленная провокация для привлечения внимания к скромной персоне неизвестных еще широкой публике молодых людей.

И чем больше сейчас все будут раздувать эту тему - тем большее удовлетворение они получат. Тем более, что этот юноша, типа герой, которого всячески ущемляют, отказался от своего родного деда -ветерана в угоду привлечения внимания к себе.

Это правильно?

Они преследовали совсем другую цель. А Сталина они просто использовали, чтобы заработать себе очки. Дешевые популисты. Решили подзаработать на святом Празднике Победы.

P.S. И насчет сотен людей, которые стояли в очереди, чтобы сфотографироваться на фоне Сталина - они очень сильно льстят, прямо до смешного. А в действительности, Сталин для этих юношей, просто ширма и повод заявить о себе. Сталин здесь не при чем. Я ровно отношусь к Сталину, знаю все неоднозначные исторические факты, но в этом случае, вот так в корыстных целях, считаю подло так его использовать. И по отношению к нему, и по отношению к другим людям".

Также она привела ссылку на устав "Бессмертного полка", в котором указано, что участие в марше подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны – 9 Мая выходит на улицы города с его(ее) фотографией или, если нет фотографии, – с его(ее) именем, чтобы принять участие в параде в колонне Бессмертного полка, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом, именем, или фотографию, к Вечному огню, иному памятному месту. Участие в Бессмертном полку строго добровольное.

Полк не может быть персонализирован ни в одном, даже самом уважаемом человеке: политике, общественном деятеле (в том числе историческом), чиновнике. Полк – это миллионы ушедших и их потомки.

"За несколько недель до марша, координаторам, по всем средствам связи, и не один раз поступали запросы от таких деятелей по поводу участия в колонне портрета генералиссимуса.. И мы им разъясняли,что Бессмертный Полк - личная история, и что портрет Сталина несут его дети и внуки.

И теперь я еще больше убеждаюсь, что это была заранее запланированная четкая акция, регулируемая со стороны. И преследовала она совсем другие цели, нежели отдать дань почета Сталину", - добавила она.