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Мигранты из Кыргызстана защитили пенсионерку и ввязались в драку

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- Екатерина Улитина
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В Санкт-Петербурге кыргызстанцы подрались с молодыми людьми, отказавшимися уступить место пенсионерке с двумя тяжелыми сумками. Видеозапись инцидента опубликована на странице группы "Сталингулаг" в социальной сети ВКонтакте (эта группа не имеет отношения к известному каналу "Сталингулаг" и его автору Александру Горбунову – VB.KG).

На записи видно, что молодые люди азиатской внешности просят молодых людей уступить место пенсионерке с двумя тяжелыми сумками. Парни на скамейке отказываются. Пожилая женщина успокаивает своих заступников и пытается их увести. В этот момент один из сидящих на скамейке говорит "Ты по-русски научись разговаривать нормально". В ответ на это молодой человек с кулаками набрасывается на говорящего.

"Когда хорошо выучил русский язык, а манерам учит киргиз", - резюмирует автор публикации ВКонтакте.


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URL: https://www.vb.kg/378307
Теги:
миграция, Россия, трудовая миграция, драка, Кыргызстан
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