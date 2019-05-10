Мигранты из Кыргызстана защитили пенсионерку и ввязались в драку

В Санкт-Петербурге кыргызстанцы подрались с молодыми людьми, отказавшимися уступить место пенсионерке с двумя тяжелыми сумками. Видеозапись инцидента опубликована на странице группы "Сталингулаг" в социальной сети ВКонтакте (эта группа не имеет отношения к известному каналу "Сталингулаг" и его автору Александру Горбунову – VB.KG).

На записи видно, что молодые люди азиатской внешности просят молодых людей уступить место пенсионерке с двумя тяжелыми сумками. Парни на скамейке отказываются. Пожилая женщина успокаивает своих заступников и пытается их увести. В этот момент один из сидящих на скамейке говорит "Ты по-русски научись разговаривать нормально". В ответ на это молодой человек с кулаками набрасывается на говорящего.

"Когда хорошо выучил русский язык, а манерам учит киргиз", - резюмирует автор публикации ВКонтакте.