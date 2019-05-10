Погода
$ 69.82 - 69.90
€ 78.15 - 78.66

Избили? Двухлетняя девочка попала в реанимацию с серьезными травмами

323  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники УВД Джалал-Абадской области выясняют, при каких обстоятельствах двухлетняя девочка получила травмы, из-за которых попала в реанимацию.

По данным милиции, родственники привезли ребенка в больницу 7 мая. Врачи госпитализировали ее и сообщили в милицию.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Ведется досудебная проверка. По предварительным данным, которые сообщила бабушка, ее внучка упала с лестницы 1 мая. Через неделю девочке стало плохо, и она немедленно отвезла ее в больницу, - рассказали VB.KG в УВД Джалал-Абадской области.

Пока основная версия произошедшего – несчастный случай. Однако окончательные выводы будут сделаны, после заключения экспертов.

Сейчас малышка по-прежнему остается в тяжелом состоянии и находится в реанимации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378309
Теги:
дети, Джалал-Абадская область, избиение, преступление, Кыргызстан, избил ребенка, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  