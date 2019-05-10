Избили? Двухлетняя девочка попала в реанимацию с серьезными травмами

Сотрудники УВД Джалал-Абадской области выясняют, при каких обстоятельствах двухлетняя девочка получила травмы, из-за которых попала в реанимацию.

По данным милиции, родственники привезли ребенка в больницу 7 мая. Врачи госпитализировали ее и сообщили в милицию.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Ведется досудебная проверка. По предварительным данным, которые сообщила бабушка, ее внучка упала с лестницы 1 мая. Через неделю девочке стало плохо, и она немедленно отвезла ее в больницу, - рассказали VB.KG в УВД Джалал-Абадской области.

Пока основная версия произошедшего – несчастный случай. Однако окончательные выводы будут сделаны, после заключения экспертов.

Сейчас малышка по-прежнему остается в тяжелом состоянии и находится в реанимации.