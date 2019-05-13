Семь из 13 кандидатов на пост судей провалили собеседование с президентом

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указы о назначении судей местных судов и направлении их в Джалал-Абадский, Чуйский и Нарынский областные суды. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Совет по отбору судей внес предложения для назначения на должности судей Верховного суда, Чуйского областного суда и Ошского городского суда - по 1 кандидату, Джалал-Абадского и Иссык-Кульского областных судов - по 2 кандидата и Нарынского областного суда - 6 кандидатов. Всего на рассмотрение президенту отправили документы 13-ти претендентов.

- 6 мая 2019 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов, президент согласился с предложениями Совета по шести кандидатам на должности судей, - говорится в сообщении аппарата президента.

После рассмотрения дополнительных сведений по оставшимся семи кандидатам, истребованных из различных государственных органов, глава государства вернул их материалы в Совет по отбору судей.

По шести кандидатам на должности судей местных судов Главой государства изданы указы.

Судьи направленные в следующие регионы:

- в Джалал-Абадский областной суд - Чоноев Адилет Адамжанович;

- в Чуйский областной суд - Мурзалиева Жыргал Нуржановна;

- Нарынский областной суд - Бакиров Кайридин, Малдыбаев Нурлан Малдыбаевич, Мелсов Женишбек Мелсович, Мукамбетов Улукбек Кубанычбекович.