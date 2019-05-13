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МИД КР никак не комментирует истерику посла Турции в Кыргызстане

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- Бакыт Стамов
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В Министерстве иностранных дел Кыргызстана не комментируют инцидент с турецким послом, который закатил скандал на мероприятии, организованном муфтиятом. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат не захотел сидеть за одним столом с директором образовательного учреждения "Сапат" Орханом Инанды.

Неизвестный оператор заснял, как посол Турции с криками уходит с мероприятия.

"Вы приглашаете террориста, это что за муфтият? Я вам построил мечеть за 35 миллионов долларов, а вы меня сажаете вместе с ним. Почему вы сюда приглашаете главу организации ФЕТО? Я вам скажу, что вам придется выбрать либо Турцию, либо террористов. Больше не говорите мне про муфтият. Для меня его не существует!" - прокричал Камил Фырат.

Пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев заверил редакцию VB.KG, что конфликт уже улажен.

- Теперь уже все в порядке. Муфтий поговорил с послом, и они пришли к согласию. Ему объяснили, что на ифтаре людей не делят. Сейчас все хорошо, - пояснил представитель муфтията.

На вопрос, будет ли посол Турции приглашен на последующие ифтары, в муфтияте ответить затруднились.

Отметим, образовательные учреждения "Себат" открылись в Кыргызстане в 1992 году. Основателем школ является турецкий проповедник Фетхуллах Гулен, организация которого запрещена в Турции и считается террористической.

Кстати, это не первый случай, когда посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат оказывается в центре скандала. Иностранный дипломат так до сих пор и не ответил нашей редакции на вопрос о его причастности к судебному разбирательству по поводу компании ОсОО "Кайнак". О споре между бывшими партнерами, который со временем оброс политическими нюансами, мы писали в материале "Что общего у посла Турции в Кыргызстане и отечественных судей?".

Помимо этого осенью прошлого года Женгиз Камил Фырат заявил, что в будущем здание и имущество школ "Сапат" передадут в ведение турецкого фонда "Маариф", так как они в свое время были построены за счет турецких налогоплательщиков и при поддержке Турции.

На это отечественный МИД все же отреагировал, вызвав дипломата на беседу и попросив его доводить до общественности только объективную информацию.

Пока ДУМК улаживает с иностранным дипломатом конфликт, а МИД отмалчивается, отреагировала депутат парламента Эльвира Сурабалдиева.

"Все было, но турецкие родственники нас пока еще не пугали. Все это результат 28-летней нашей политики, когда берем только долги и не развиваем своих предпринимателей. Неужели мы дожили до такой жизни? МИД вы чего молчите?", - написала парламентарий в Facebook.


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URL: https://www.vb.kg/378316
Теги:
Турция, ДУМК, Кыргызстан, политика, скандал
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Комментарии
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13.05.2019, 11:27
Карма: +119
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 181
Минусов: 62
Комментариев: 279

заигрались с муфтиятами.........

Есть ПОСОЛ и с ним нужно работать,а не с гуленовскими террористами!

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Тунгуч
13.05.2019, 11:35

Мы тоже истерично ответим.кого черта они нам ставят условия..почти ультиматумы...что за имперские замашки..не понравились ...не приходите.уйдите по английски тем более что он дипломат.пишите в МИД к себе и делайте выводы...а не устраиваете истерики..

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PhD
13.05.2019, 11:49

Вот так будут одалживать нас мечетостроители. Потом придут к власти через прихожан как было в Римской империи и будут рулить как хотят.

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Гражданин
13.05.2019, 11:52

Во всем этом виноват акаев. Это в свое время за деньги всех подряд пускал к нам вот теперь результат его деятельности. Лысого надо судить за это!

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Q
13.05.2019, 12:04

МИД в оцепенении, так сказать думк подложил, свинью...

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Читатель
13.05.2019, 12:17

Это все свидетельство того, что в стране кадровая чехарда! Не кризис кадровый. Есть компетентные дипломаты, но они не при делах. Такая же история практически во всех министерствах и ведомствах. Если в сжатые сроки кадровый вопрос не разрешить, явно начнутся народные недовольства, волнения и бессрочные митинги. Чем они завершаются всем известно с 2005 года. Пора бы провести кадровую зачистку. Профессионалы и грамотные специалисты сидят без работы, или занимают низшие должности, а безграмотные, бездарные, коррупционеры, мырки, подхалимы-подсолнухи, взяточники и базаркомы жируют

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12345
13.05.2019, 12:33

я бы тоже не стала сидеть за одним столом с террористами или с теми, кто их идеологически подготавливает

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А А
13.05.2019, 12:44
Карма: +18
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 28
Минусов: 10
Комментариев: 37

На мечеть они выделили 35$милионов это сколько же школ можно было построить, лучше бы не строили теперь будут упрекать на каждом углу хватит уже мечети строить постройте школы дети в палатках зимой учатся а эти в мечетях сидят за 35$милионов мерзасть я мусульманин ну я лучше не пойду в мечеть пока детям не построят нормальные школы это лицемерие дети наше будущее!!!

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Читатель Вечерки
13.05.2019, 12:49

"Я вам построил мечеть за 35 миллионов долларов."

"Отметим, образовательные учреждения "Себат" открылись в Кыргызстане в 1992 году. Основателем школ является турецкий проповедник Фетхуллах Гулен"

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OLGA
13.05.2019, 13:08

Господин Президент Турции Реджеп Эрдоган немедленно ОТЗОВИТЕ посла Чингиза Фырата,т.к своим неадекватным поведением он Позорит Вас и весь народ Турции!Он поссорился со всеми СМИ Кыргызстана,с Парламентом,даже с МИД.Из-за него действительно могут серьезно испортиться Кыргызско-Турецкие отношения!Ваш посол обязан УВАЖАТЬ народ Кыргызстана!

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OLGA
13.05.2019, 13:35

ПОЗОР ПОСЛУ ТУРЦИИ!!!

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Студент
13.05.2019, 13:46

И никак не может комментировать ! Потому что наш МИД и наша республика без авторитета ! И в зависимости от Турции!

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Феникс
13.05.2019, 13:53

Видимо на ифтаре  случился конфуз, но думаю все успокоятся и сотрудничество продолжится в будущем. В месяц рамадан все можно простить и понять. Все таки наши главы делают все чтобы народы двух братских стран и в дальнейшем жилы в мире шли в перед вместе...

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ж
13.05.2019, 14:03

в гостях нужно уметь вести себя дипломатично

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Халява
13.05.2019, 14:38

При чем тут МИД? Мероприятие было частное и визит посла частный.

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Халява
13.05.2019, 14:40

МИД не должен вмешиваться. Это был частный визит на частную вечеринку.

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Аа
13.05.2019, 16:32

А что этот чингизчик может сказать. У нас все в жопе сейчас, все руководители бестолковые и без хаоизмв, лишбы остатся в кресле.

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Нейтралитет
13.05.2019, 16:56

Я бы тоже не сел за один стол с врагом своей страны. Наши тоже додумались. За один стол их посадить. Правильно. Если бы посла КР в Белоруссии посадили бы с Бакиевым за один стол???

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John
13.05.2019, 17:14

ж

в гостях нужно уметь вести себя дипломатично

А уж хозяевам надо быть тактичней.

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