МИД КР никак не комментирует истерику посла Турции в Кыргызстане

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана не комментируют инцидент с турецким послом, который закатил скандал на мероприятии, организованном муфтиятом. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат не захотел сидеть за одним столом с директором образовательного учреждения "Сапат" Орханом Инанды.

Неизвестный оператор заснял, как посол Турции с криками уходит с мероприятия.

"Вы приглашаете террориста, это что за муфтият? Я вам построил мечеть за 35 миллионов долларов, а вы меня сажаете вместе с ним. Почему вы сюда приглашаете главу организации ФЕТО? Я вам скажу, что вам придется выбрать либо Турцию, либо террористов. Больше не говорите мне про муфтият. Для меня его не существует!" - прокричал Камил Фырат.

Пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев заверил редакцию VB.KG, что конфликт уже улажен.

- Теперь уже все в порядке. Муфтий поговорил с послом, и они пришли к согласию. Ему объяснили, что на ифтаре людей не делят. Сейчас все хорошо, - пояснил представитель муфтията.

На вопрос, будет ли посол Турции приглашен на последующие ифтары, в муфтияте ответить затруднились.

Отметим, образовательные учреждения "Себат" открылись в Кыргызстане в 1992 году. Основателем школ является турецкий проповедник Фетхуллах Гулен, организация которого запрещена в Турции и считается террористической.

Кстати, это не первый случай, когда посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат оказывается в центре скандала. Иностранный дипломат так до сих пор и не ответил нашей редакции на вопрос о его причастности к судебному разбирательству по поводу компании ОсОО "Кайнак". О споре между бывшими партнерами, который со временем оброс политическими нюансами, мы писали в материале "Что общего у посла Турции в Кыргызстане и отечественных судей?".

Помимо этого осенью прошлого года Женгиз Камил Фырат заявил, что в будущем здание и имущество школ "Сапат" передадут в ведение турецкого фонда "Маариф", так как они в свое время были построены за счет турецких налогоплательщиков и при поддержке Турции.

На это отечественный МИД все же отреагировал, вызвав дипломата на беседу и попросив его доводить до общественности только объективную информацию.

Пока ДУМК улаживает с иностранным дипломатом конфликт, а МИД отмалчивается, отреагировала депутат парламента Эльвира Сурабалдиева.

"Все было, но турецкие родственники нас пока еще не пугали. Все это результат 28-летней нашей политики, когда берем только долги и не развиваем своих предпринимателей. Неужели мы дожили до такой жизни? МИД вы чего молчите?", - написала парламентарий в Facebook.