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Найдено тело загадочно исчезнувшего золотодобывателя Рамиса Тотонова

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- Бакыт Стамов
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Пропавший в Таласе без вести сотрудник золотодобывающей компании Рамис Тотонов найден мертвым. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь ГУВД Таласской области Динара Юсупова. По ее словам, тело нашел местный пастух в 14 км от золоторудного месторождения Шыралжын.

- Пастух обнаружил Тотонова 10 мая этого года. На место выехал начальник ГУВД Таласской области Алмазбек Жумабеков совместно со следственно-оперативной группой. При внешнем осмотре родные опознали Тотонова. На его теле нет никаких насильственных следов. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - пояснила она.

Отметим, по данным СМИ, житель села Первомай Таласской области Рамис Тотонов на протяжении 2 лет работал бригадиром на месторождении Шыралжын. Отец двух детей 31 января этого года ушел на работу и не вернулся.

14 марта жители села Первомай провели встречу с представителями компании, на которой было озвучено требование закрыть месторождение, где "погибают люди".

До этого на месторождении Шыралжын погиб молодой житель села Оро Бакай-Атинского района.

Данное месторождение уже пять лет разрабатывает компания "Глобал Шыралжын майнинг".

Фото с митинга после пропажи Рамиса Тотонова Альбины Сулаймановой


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URL: https://www.vb.kg/378318
Теги:
ГУВД, золото, насилие, розыск, Таласская область, Кыргызстан, пропавшие без вести, судмедэкспертиза
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