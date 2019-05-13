Грабители, обокравшие мать Мирбека Атабекова, еще не найдены

ГУВД Бишкека расследует дело об ограблении матери известного певца Мирбека Атабекова.

По данным правоохранительных органов, грабители ворвались в дом женщины в ночь на 6 мая. Они забрали 60 тысяч долларов и золотые украшения. Женщина обратилась с заявлением в милицию.

- Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека, начато досудебное производство по статье 202, часть 3 (разбой) УК КР, - рассказали в столичной милиции.

В ГУВД Бишкека подчеркнули, что поисками грабителей занимаются опытные сотрудники УВД Октябрьского района.

Сам Мирбек Атабеков, а также его жена Мээрим Толопберген пока не комментируют этот инцидент.