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Грабители, обокравшие мать Мирбека Атабекова, еще не найдены

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- Екатерина Улитина
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ГУВД Бишкека расследует дело об ограблении матери известного певца Мирбека Атабекова.

По данным правоохранительных органов, грабители ворвались в дом женщины в ночь на 6 мая. Они забрали 60 тысяч долларов и золотые украшения. Женщина обратилась с заявлением в милицию.

- Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека, начато досудебное производство по статье 202, часть 3 (разбой) УК КР, - рассказали в столичной милиции.

В ГУВД Бишкека подчеркнули, что поисками грабителей занимаются опытные сотрудники УВД Октябрьского района.

Сам Мирбек Атабеков, а также его жена Мээрим Толопберген пока не комментируют этот инцидент.


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URL: https://www.vb.kg/378323
Теги:
грабеж, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, ГУВД, МВД, Мирбек Атабеков
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