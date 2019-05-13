Информационный экстремизм - как его оценивать и кого за него наказывать?

Разжигание межнациональной, региональной, религиозной вражды, призывы к свержению действующего строя, рекрутинг в запрещенные организации и т.д. Все это входит в общее понятие - информационный экстремизм, которое с каждым годом становится все более актуальным для Кыргызстана. Вместе с тем выявление и идентификация подобных явлений остается весьма сложной.

Что именно можно считать экстремизмом в информационной сфере, кто может выносить окончательные решения по данному вопросу, насколько актуальна нормативная база, регламентирующая данную сферу? На эти и другие вопросы в ответила эксперт - правозащитник Гульшайыр Абдирасулова.

- Гульшаир, вы являетесь одним из разработчиков пакета поправок в ряд законов КР, в той или иной степени регламентирующие сферу выявления и предупреждения экстремизма в информационной сфере. В чем суть этих поправок, и каким образом они смогут защитить наших граждан?

Да, действительно, группа экспертов при содействии проекта Программного офиса Управления по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызской Республике при финансовой поддержке Фонда миростроительства, предлагаем внести ряд изменений в такие нормативно-правовые документы, как: "О противодействии экстремистской деятельности", "О свободе вероисповедания и религиозных организациях", "О судебно-экспертной деятельности", Уголовно-процессуальный кодекс и Гражданской процессуальный кодекс. Сегодня наша инициатива вынесена на обсуждение специалистов. На днях прошел круглый стол на эту тему.

- В чем суть этих поправок?

Одно из наиболее важных изменений, которое мы предлагаем, это исключение из полномочий Государственной комиссии по делам религий функции проведения религиоведческой экспертизы судебного характера. То есть до сих пор любые экспертизы, связанные с экстремизмом в публичной сфере автоматически делались специалистами Госкомиссии по делам религии. Но сегодня мы говорим о гораздо более широком спектре экстремистских вызовов. Религиовед не может оценивать и принимать решение, например, о том, есть ли призывы к свержению действующего строя в высказываниях того или иного гражданина. Очевидно, что здесь должно быть комиссионное разбирательство, при котором свои выводы делают лингвисты, психологи, политологи, историки. Если речь идет, например, о визуализации опасных месседжей, то здесь может быть привлечен художник или дизайнер, если нужно разобраться в методах передачи подозрительного контента, то нужно заключение IT-специалиста.

Комплексная экспертиза позволит избежать случаев, когда за хранение экстремистских материалов могли осудить человека лишь за то, что у него в телефоне хранилась картинка религиозного характера, которую он получил по WhatsApp. До 2019 года Уголовный кодекс КР допускал наказание за хранение материала экстремистского характера, сейчас же нужно доказать, что материал хранился с целью распространения.

- У Госкомиссии по делам религии останутся полномочия проводить экспертизы, связанные с религиозной сферой?

Конечно, Госкомиссия по делам религий и далее будет иметь право проводить экспертизы, но не судебного характера. Проводить экспертизы судебного характера должна специальная судебная организация. В нашем случае это Государственная судебная экспертная служба.

Для этого необходимо проведение комплексной экспертизы с участием специалистов разного профиля в зависимости от ситуации. Именно на введение этих норм и направлен законопроект, который также устраняет пробелы в действующем законодательстве.

Экспертизы судебного характера проводятся отделом психолого-лингвистической и религиоведческой экспертизы Государственной судебно-экспертной службы, созданной в 2017 году. За короткое время наблюдается динамика увеличения проведенных экспертиз по уголовным делам. Если в 2017 году было назначено 47 исследований, то в 2018 году было проведено 75 экспертиз, а за первый квартал 2019 года – уже 90 экспертиз по уголовным делам, связанным с экстремизмом.

- По каким критериям будут отбираться эксперты?

Согласно законопроекту, экспертизу смогут проводить 3 категории экспертов – представители Государственной судебно-экспертной службы, привлеченные эксперты, имеющие соответствующие знания и сертификаты ГСЭС, а также эксперты, имеющие соответствующие знания и навыки, но не имеющие сертификатов от судебно-экспертной службы.

"Государственная судебно-экспертная служба не может всех сертифицировать, но может привлекать в качестве экспертов разных людей в зависимости от ситуации. Эта норма исключает монополию, позволяет обращаться к альтернативным источникам, если есть сомнения в компетентности эксперта".

- В целом, как простые граждане смогут ощутить на себе результаты вашей работы. Какова конечная цель?

Наша задача сделать механизм реализации закона более четким, мы должны защитить невиновных, и создать условия для безусловного доказательства вины, которое повлечет заслуженное наказание.

Мы должны исключить такие случаи, как например, произошедший на юге страны, когда оператор телеканала был условно осужден за то, что в его сюжете был показан флаг одной запрещенной религиозной организации. Хотя сам сюжет был как раз направлен против деятельности этой организации в нашей стране, - заключила Гульшайыр Абдирасулова.

Справка:

Данная работа проводится Программным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ОН) в Кыргызской Республике в рамках реализации Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы, в части совершенствования практики проведения религиоведческой экспертизы, и Плана Приоритетов Миростроительства (2018-2020) в Кыргызской Республике.

УНП ООН ведет свою деятельность по усилению работы Кыргызской Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики в рамках двух проектов: 1. "Усиление судебно-экспертной деятельности в Кыргызстане" при финансовой поддержке Бюро Государственного Департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL); 2. "Профилактика радикализации к насилию в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики", который реализуется при поддержке Фонда Миростроительства ООН.