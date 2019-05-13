В Кыргызстане задумались о спасении Арсланбобских лесов

В Кыргызстане разработали законопроект "О культивировании грецкого ореха", который позволит государству финансировать мероприятия по рекультивации этой культуры. Текст закона опубликован на сайте Жогорку Кенеша.

В справке-обосновании авторы законопроекта отмечают сложную ситуацию, в которой сегодня оказались ореховые леса в Джалал-Абадской и Ошской области. Уникальный ореховый лес в Арсланбобе является самым крупным и единственным в мире естественным массивом орехово-плодной культуры. Сегодня он находится на грани исчезновения. Это грозит не только экологическими проблемами для страны, но и экономическими потерями.

- Недостаточное внимание со стороны местного самоуправления по созданию промышленных плантаций ореха с целью получения качественных продуктивных плодов не способствует устойчивому развитию регионов, совершенствованию экономического потенциала и повышению жизненного уровня населения, - говорится в справке к закону.

Депутаты предлагают стимулировать создание новых искусственных ореховых плантаций, оказывать финансовую и информационную поддержку фермерам, а также регулировать экспорт орехов.

Исследования экологов показали, что ореховые леса в Кыргызстане страдают из-за неконтролируемого выпаса домашнего скота, который съедает молодые побеги деревьев, незаконной вырубки.

Законопроект написали Мирлан Бакиров, Дастан Джумабеков, Бакыт Торобаев, Асылбек Жээнбеков, Айтмамат Назаров, Абылкайыр Узакбаев, Рада Туманбаева, Алмазбек Эргешов, Талайбек Масабиров и Айбек Алтынбеков.