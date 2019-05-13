Доход от реализации золота с "Кумтора" в первом квартале составил 195 млн $

Компания Centerra Gold Inc. ("Центерра") и компания "Кумтор Голд Компани" ("Кумтор") подвели итоги работы в первом квартале 2019 года. За первые три месяца текущего года на "Кумторе" произведено 150 308 унций¹ или 4 675,10 кг золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 1,51 миллиарда сомов.

Производство и реализация продукции

Объем производства золота на "Кумторе" в первом квартале 2019 г. составил 150 308 унций золота, тогда как в аналогичном квартале 2018 г. он составлял 100 220 унций. Объём производства в первом квартале 2019 г. вырос за счет переработки руды с более высоким содержанием металла и более высокого процента извлечения золота из руды, складированной из рабочего участка № 18 в 2018 году, тогда как в первом квартале 2018 г. на переработку шла бедная руда с более низким процентом извлечения золота из рабочего участка № 17 и участка Сарытор. Если в первом квартале 2019 г. для фабричной переработки использовалась руда со средним исходным содержанием металла 3,73 г/т и процентом извлечения 82,0%, то в тот же период 2018 г. эти показатели составляли 2,58 г/т и 72,2% соответственно.

В первом квартале 2019 г. было реализовано 150 267 унций, или 4 673,83 кг золота. Общий доход от реализации золота в первом квартале 2019 г. составил 195,0 млн долларов.

Слитки Доре, производимые на руднике "Кумтор", закупаются ОАО "Кыргызалтын" для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в г. Кара-Балта, как это предусмотрено Договором о продаже золота и серебра, заключенным между "Кумтор Голд Компани", ОАО "Кыргызалтын" и Правительством Кыргызской Республики. Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызской Республике и за ее пределами обладает только ОАО "Кыргызалтын".

Операционные расходы и совокупные показатели:

Операционные расходы (на основе показателей реализации), включая капитализацию вскрышных работ, сократились в первом квартале 2019 г. на 2,8 млн долларов и составили 68,5 млн долларов, тогда как в первом квартале 2018 г. они составляли 71,3 млн долларов. Динамика главных составляющих операционных расходов (горные работы, фабричная переработка и содержание рудника), включая капитализацию вскрышных работ, но до изменения уровней запасов, объясняется следующим образом.

Расходы на проведение горных работ, включая капитализацию вскрышных работ, составили в первом квартале 2019 г. в целом 51,3 млн долларов, то есть чуть больше (0,4 млн долларов), чем в том же квартале 2018 г.

Фабричные расходы составили в первом квартале 2019 г. 17,2 млн долларов, тогда как в том же квартале 2018 г. они составляли 15,5 млн долларов. Указанное увеличение, главным образом, связано с дополнительными расходами на переработку угольной мелочи (0,9 млн долларов), поскольку такие работы стали набирать силу в первом квартале, с увеличившимися расходами на приобретение мелющих шаров (0,6 млн долларов) в связи с переработкой более твёрдой руды, а также по причине увеличения расходов на приобретение реагентов (0,3 млн долларов) в связи с повышением тарифов и увеличением их потребления.

Расходы на содержание рудника в первом квартале 2019 г. в целом составили 11,8 млн долларов против 12,9 млн долларов в 2018 году. Указанное сокращение, в первую очередь, связано с сокращением расходов на материально-техническое обеспечение лагеря (0,4 млн долларов) в связи со снижением объёма потребления услуг подрядчиков и сокращением расходов на их оплату (0,4 млн долларов).

Динамика прочих расходов:

Расходы на износ, истощение и амортизацию, связанные с реализацией продукции, возросли и составили в первом квартале 2019 г. 41,0 млн долларов против 35,6 млн долларов в том же квартале 2018 г. В основном это результат увеличения объёмов реализации и увеличившейся амортизацией капитализации вскрышных работ в связи с поступлением богатой руды из рабочего участка № 19.

Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе промежуточного продукта в перерасчёте на унцию реализованной продукции4 (без учёта налога на валовой доход) составили в первом квартале 2019 г. 553 доллара против 758 долларов в том же квартале 2018 г. Указанное снижение главным образом связано с увеличением объёма реализации продукции и уменьшением капитализации вскрышных работ в результате выхода к основному рудному телу на рабочем участке № 19 в первом квартале 2019 г., а также в результате прекращения капитализации вскрышных работ.

С учётом же налога на валовой доход совокупные расходы на основе промежуточного продукта в перерасчёте на унцию реализованной продукции4 составили в первом квартале 2019 г. 735 долларов против 942 долларов в том же квартале 2018 г. Указанное снижение главным образом связано с сокращением совокупных расходов на поддержание основных фондов4 (см. объяснение выше), что было частично нивелировано увеличением налога на валовой доход вследствие более высоких объемов выручки от реализации продукции в первом квартале 2019г.

Прогноз на 2019 год

Объём производства золота на руднике "Кумтор" должен составить порядка 535-565 тыс. унций, при этом 28% общегодового объёма производства золота будут произведены в четвёртом квартале 2019 г.

Рудник "Кумтор", расположенный в Кыргызской Республике, является крупнейшим золоторудным предприятием Центральной Азии, управляемым западной компанией. Всего, с начала промышленного производства в мае 1997 года по 31 марта 2019 года, на Кумторе произведено порядка 12,2 млн унций золота.

"Кумтор Голд Компани" несет ответственность за весь производственный цикл как оператор проекта "Кумтор".

"Центерра Голд" является канадской золотодобывающей компанией, которая занимается эксплуатацией, разработкой, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в Северной Америке, Азии и других рынках мира и крупнейшая западная компания по производству золота в Центральной Азии. "Центерра" имеет два основных актива – рудник "Кумтор" в Кыргызской Республике и рудник "Маунт Миллиган" в провинции Британская Колумбия, Канада и ведет строительство в еще одном золотом руднике "Оксут Голд" в Турции.

Акции "Центерры" обращаются на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Кыргызская Республика, через ОАО "Кыргызалтын" является держателем самого крупного пакета акций "Центерры" - 77 401 766 акций. На 13 мая 2019 г. стоимость пакета акций Кыргызстана превысила 430 млн долларов.