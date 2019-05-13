Мужчину, который насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, осудили на 12 лет

30 апреля Узгенский районный суд Ошской области вынес обвинительный приговор мужчине, изнасиловавшему собственную 14-летнюю дочь. Он был осужден на 12 лет и шесть месяцев тюрьмы. Соответствующее постановление суда было опубликовано сегодня, 13 мая, на сайте ВС КР.

Судьей по делу выступил Улан Шаматов.

В суде было установлено, что 47-летний М.М.М. в июле 2018 года примерно в час ночи в селе Кош-Коргон Узгенского района, применив физическую силу в отношении девятиклассницы – родной дочери, изнасиловал ее несколько раз. В результате несовершеннолетняя забеременела от него.

Напомним, в феврале 2019 года в результате подворового обхода ИДН была выявлена беременная школьница. Выяснилось, что ее изнасиловал собственный отец. Его жена скончалась в 2013 году, на попечении мужчины осталось пятеро детей – одна дочь и четверо сыновей.

В отношении насильника было возбуждено уголовное дело, двое несовершеннолетних сыновей были распределены в интернат, а беременная девочка определена в кризисный центр. В апреле она родила недоношенного мальчика и оставила его в роддоме.