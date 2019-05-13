Мэрию Кара-Балты очерняет один и тот же человек?

Пресс-служба мэрии Кара-Балты прислала заявление, в котором попыталась объяснить, что происходит в городе с мусором, местными жителями и компаниями, которые, по идее, должны этот мусор вывозить. Понятно только одно - проблему столичная администрация разрешить пока не может.

"Мэрия города Кара-Балта официально сообщает, что в городе Кара-Балта нет проблем с вывозом мусора с муниципальных участков, центральных частей и др. А что касается жилых кварталов города, разъясняем, что жителям необходимо в срочном порядке заключить договор на обслуживание со смежной уполномоченной компанией.

В городе две компании - "ТехПроект", которая отказалась, и "КККП" (расшифровку этой аббревиатуры пресс-служба мэрии не предлагает - ред.), которая готова обслуживать. Жители сами себе создают проблему, которую можно было бы решить заключением договора.

Компания "ТехПроект", отказываясь обслуживать жителей, расклеила по всем подъездам объявления, тем самым введя горожан в заблуждение. Люди даже приходят, сообщают мэрии, что им руководство "ТехПроекта" говорит, чтобы ждали компанию "Универсал".

В мэрию поступают звонки от горожан с желанием заключить договор с новосозданным МП "Универсал". Мэрия неоднократно давала объявления в местную газету, на радио, а также писала в соцсетях, что жителям (жилым кварталам) необходимо заключить договор со смежной компанией, т.е. с "КККП".

Возможно, компания "ТехПроект" ЗАКРЫВАЕТСЯ, и поэтому они расторгли свои договора с жителями, а компания "КККП" на данный момент готова заключить договора на обслуживание населения и, как сообщил руководитель "КККП" Ю.Владимиров, они поставят свои баки лишь в том случае, если в одном многоквартирном доме с ними заключат договор хотя бы 50% проживающих жителей, но и этого на данный момент нет, а вывоза своего мусора требуют.

Во избежание таких ситуаций заключите договор с уполномоченной компанией (КККП), и они поставят свои баки, будут также обслуживать. Также мэрия на кварталах ежедневно собирает сход жителей чтобы дать разъяснение индивидуально. В этих сходах бывают один-два человека, которые кричат, что компанию "ТехПроект" "выжили" и прочее.

Здесь нет никакой политики, интересов и так далее, только присутствует "алчность", "наглость", "личные интересы" и "вранье" руководителя одной частной компании. Житель жаловался по неухоженным паркам и стихийным свалкам - эти сведения также не соответствуют действительности.

Как ранее говорилось, новосозданный МП "Универсал" начал свою работу именно на муниципальных участках 29.04.19 г., сейчас они занимаются укосом травы в парке нижней части города, а часть людей предприятия - вывозом мусора на муниципальных участках даже в ночное время, не говоря о дневных работах, подметанием улиц и др. Они ежедневно выполняют такие виды работ.

Действительно трудно, когда в МП "Универсал" рабочих только 15 человек, а население свыше 50 тыс.человек. Здесь есть проблема только в нехватке рабочих. Через местное СМИ сообщали, что нужны люди в муниципальную компанию, но пока результатов мало. Приходят устраиваться лишь единицы. Согласно Трудовому кодексу КР у предприятия выходные дни - суббота и воскресенье. За этот период накапливается мусор, и "жители" (мы думаем, что это один и тот же человек под разными номерами очерняет работу мэрии, преследуя свои личные корыстные цели), не дожидаясь понедельника, начинают выставлять фото и жалобы во все сайты, лишь бы.

Что касается мусора в нижней части города, вокруг рынка. Баки есть внутри рынка, торговые точки не идут к бакам-контейнерам для мусора, а идут выбрасывать мусор на проезжую часть, в арыки, потому что знают, что этот мусор приедут и обязательно вывезут, почистят. Этими действиями ЧП, ларьки, мясники и так далее наносят урон городскому бюджету".

Ранее читатель прислал в Народную новость на VB.KG сообщение, что Кара-Балта утопает в мусоре, а мэрия ничего не предпринимает.