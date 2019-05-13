Президент обсудил с генпрокурором исполнение законов правоохранителями

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 мая, принял Генерального прокурора страны Откурбека Джамшитова.

Были обсуждены вопросы о текущей деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законов органами государственной власти и правоохранительными структурами за 2018 год и 1-квартал 2019 года.

Генпрокурор Откурбек Джамшитов представил информацию об исполнении решений Совета безопасности Кыргызской Республики от 8 февраля 2018 года и 30 января 2019 года, принимаемых мерах по реализации решений Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики от 17 мая и 27 декабря 2018 года и Указа Президента Кыргызской Республики от 22 мая 2018 года "О некоторых мерах, принимаемых в рамках проводимой судебной реформы".

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность дальнейшего усиления надзора за исполнением законов, а также реализации в полном объеме мер, предусмотренных новым уголовно-правовым законодательством.